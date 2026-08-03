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Costa meno, è più pura e sempre più diffusa: l'ascesa della ketamina

I consumi sono aumentati del 41% in un anno secondo i dati europei. Costa meno, è più pura e gli esperti avvertono: il rischio di dipendenza è elevato.
Costa meno, è più pura e sempre più diffusa: l'ascesa della ketamina
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Fonte BLICK
elaborata da Redazione
Costa meno, è più pura e sempre più diffusa: l'ascesa della ketamina
I consumi sono aumentati del 41% in un anno secondo i dati europei. Costa meno, è più pura e gli esperti avvertono: il rischio di dipendenza è elevato.

ZURIGO - La ketamina nasce come anestetico, ma oggi è sempre più diffusa anche come droga da festa. A confermarlo sono i dati dell'Agenzia europea delle droghe (EUDA) riportati dal Blick, secondo cui tra il 2024 e il 2025 le tracce della sostanza nelle acque reflue di 66 città europee sono aumentate del 41%, soprattutto nei fine settimana.

La testimonianza: «Non mi sono più fermata»
«Volevo solo provarla una volta», racconta Maria W. (25 anni, nome di fantasia). Dopo cannabis ed ecstasy, ha sniffato una polvere bianca simile alla cocaina. «Mi è piaciuta». Da allora non si è più fermata. «Ormai la ketamina fa parte dell'equipaggiamento standard quando si esce», dice.

In Svizzera Zurigo è la città con i consumi più elevati, seguita da Ginevra, Basilea, Neuchâtel e Berna. I servizi di drug checking segnalano un aumento costante e, secondo il centro per le dipendenze di Basilea, la ketamina sta addirittura superando l'MDMA come droga delle feste.

Il prezzo: un grammo a 50 franchi
La sostanza è sempre più facile da reperire sul mercato nero. Il prezzo di un grammo è sceso da circa 80 a 50 franchi, mentre la purezza è aumentata, raggiungendo in alcuni casi il 100%. Secondo Fedpol, gran parte della ketamina arriva dall'India. Lo scorso anno in Svizzera ne sono stati sequestrati 121 chilogrammi, soprattutto negli aeroporti.

A basse dosi la ketamina provoca euforia e disinibizione. Aumentando la quantità, però, possono comparire stati dissociativi, allucinazioni e il cosiddetto "K-hole", una condizione in cui la percezione del proprio corpo e della realtà viene profondamente alterata.

Gli effetti e i rischi
Proprio per questo gli esperti mettono in guardia. Il dosaggio è difficile da valutare e basta una piccola differenza per cambiare radicalmente gli effetti. Inoltre la sostanza altera la percezione dello spazio e del tempo e, avendo un effetto anestetico, può impedire di accorgersi subito di eventuali ferite.

Il rischio cresce ulteriormente se viene assunta insieme ad alcol, benzodiazepine o oppiacei, combinazione che può provocare una paralisi respiratoria. È quanto accaduto anche all'attore Matthew Perry, morto nel 2023 dopo gli effetti acuti della ketamina.

I danni
L'uso prolungato può provocare gravi danni alla vescica e favorire lo sviluppo di una dipendenza. «Otto anni fa non avevamo pazienti dipendenti dalla ketamina. Oggi iniziamo a vederli», spiega Jonas Montagna, viceprimario di psichiatria del centro Arud per la medicina delle dipendenze.

Secondo lo specialista, una possibile spiegazione è l'automedicazione. La ketamina viene infatti utilizzata anche in ambito medico per trattare forme resistenti di depressione, ma la scarsità di posti nelle terapie spingerebbe alcune persone a procurarsela autonomamente. «E questo può andare molto male», avverte.

Maria W. ne è un esempio. Un tempo un grammo le bastava per due o tre mesi. Oggi lo consuma in una sola serata. Segno di una tolleranza sempre maggiore, una caratteristica che rende la ketamina particolarmente insidiosa.

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