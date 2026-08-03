Costa meno, è più pura e sempre più diffusa: l'ascesa della ketamina

In Svizzera Zurigo è la città con i consumi più elevati, seguita da Ginevra, Basilea, Neuchâtel e Berna. I servizi di drug checking segnalano un aumento costante e, secondo il centro per le dipendenze di Basilea, la ketamina sta addirittura superando l'MDMA come droga delle feste.

Il prezzo: un grammo a 50 franchi

La sostanza è sempre più facile da reperire sul mercato nero. Il prezzo di un grammo è sceso da circa 80 a 50 franchi, mentre la purezza è aumentata, raggiungendo in alcuni casi il 100%. Secondo Fedpol, gran parte della ketamina arriva dall'India. Lo scorso anno in Svizzera ne sono stati sequestrati 121 chilogrammi, soprattutto negli aeroporti.