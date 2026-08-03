Svizzera
Rilevato un nuovo virus nei bovini svizzeri
Gli animali colpiti mostrano sintomi quali febbre e diarrea.
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Fonte Ats
Rilevato un nuovo virus nei bovini svizzeri
Gli animali colpiti mostrano sintomi quali febbre e diarrea.
BERNA - Un nuovo virus introdotto in Europa colpisce anche le mucche in Svizzera. Lo ha confermato oggi a Keystone-ATS l'Istituto di virologia e immunologia (IVI), precisando che si tratta di un ortobunyavirus, del sierogruppo Simbu, finora non meglio caratterizzato, trasmesso dalle zanzare.
Gli animali colpiti mostrano sintomi quali febbre e diarrea. Nelle mucche da latte si registra inoltre un calo della produzione lattiera.
I virus appartenenti a questo gruppo sono diffusi soprattutto in Africa, Asia e Australia.
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