Uno scatto ogni mezz'ora da tre anni per mostrare il cambiamento dei ghiacciai

Il sito del progetto "Glaciers.Today" negli ultimi tre anni è diventato un archivio pubblico, che documenta giorno per giorno, stagione dopo stagione, lo stato di salute dei ghiacciai dell'Engadina. Dietro a quest'iniziativa c'è il fotografo Jürg Kaufmann: «Sui social un'immagine dura in media un secondo e mezzo. Il cambiamento vero non si vede in così poco tempo, richiede pazienza. Per questo il valore del progetto cresce ad ogni scatto», spiega Kaufmann in un'intervista a Keystone-ATS. Con le immagini scattate con due fotocamere ad alta risoluzione installate sul comprensorio della Diavolezza tutti possono capire che in quota è in atto un cambiamento che va sempre più veloce. «Il ghiacciaio è come un termometro e dice sempre la verità», continua il fotografo.

Dai ghiacciai del Vallese all'America's Cup

Il 58enne è nato a Thun ed è cresciuto fra l'Oberland bernese e il Canton Ticino. Il fascino per i ghiacciai lo accompagna fin dall'infanzia. Quando era piccolo e si trovava dai nonni in montagna sopra Lauenen nel Canton Berna, in estate andava fino al ghiacciaio del Gälten. All'età di dieci anni la famiglia si è poi trasferita in Ticino e i ghiacciai si sono allontanati.