Svizzero ucciso in un attacco nella Repubblica Centrafricana

Secondo l'ufficiale, l'attacco è avvenuto lo scorso giovedì nei pressi della città di Damara, circa 50 chilometri a nord di Bangui. I corpi sono stati trasferiti nella capitale. La giustizia centrafricana avvierà un'indagine per chiarire le circostanze e perseguire penalmente i responsabili.

La Repubblica Centrafricana è uno Stato senza sbocco sul mare che confina, tra gli altri, con il Sudan e la Repubblica Democratica del Congo. Nonostante le ricche risorse minerarie come diamanti e oro, è uno dei Paesi più poveri del mondo. Dopo la sanguinosa guerra civile degli anni 2010, la situazione della sicurezza è migliorata, ma è rimasta instabile.