Cerca e trova immobili
Segnalaci
SVIZZERA / REP. CENTRAFRICANA

Svizzero ucciso in un attacco nella Repubblica Centrafricana

Si trovava nel paese per la ricerca di giacimenti di materie prime. Anche la sua guardia di sicurezza è stata uccisa
Svizzero ucciso in un attacco nella Repubblica Centrafricana
Imago (foto d'archivio)
Fonte Sda Blg Afp
di Redazione
Svizzero ucciso in un attacco nella Repubblica Centrafricana
Si trovava nel paese per la ricerca di giacimenti di materie prime. Anche la sua guardia di sicurezza è stata uccisa

DAMARA - Un cittadino svizzero e un soldato centrafricano sono stati uccisi giovedì durante un attacco a nord di Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Secondo ambienti militari, gli aggressori sarebbero «banditi armati finora non identificati».

Lo svizzero si trovava nel Paese per la ricerca di giacimenti di materie prime, una cosiddetta prospezione mineraria, come ha riferito un alto ufficiale dell'esercito centrafricano all'agenzia di stampa francese AFP. Era in viaggio con la sua guardia di sicurezza, un sottufficiale dell'esercito, che è anch'egli rimasto ucciso.

Secondo l'ufficiale, l'attacco è avvenuto lo scorso giovedì nei pressi della città di Damara, circa 50 chilometri a nord di Bangui. I corpi sono stati trasferiti nella capitale. La giustizia centrafricana avvierà un'indagine per chiarire le circostanze e perseguire penalmente i responsabili.

La Repubblica Centrafricana è uno Stato senza sbocco sul mare che confina, tra gli altri, con il Sudan e la Repubblica Democratica del Congo. Nonostante le ricche risorse minerarie come diamanti e oro, è uno dei Paesi più poveri del mondo. Dopo la sanguinosa guerra civile degli anni 2010, la situazione della sicurezza è migliorata, ma è rimasta instabile.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
attacco armatorepubblica centrafricanaSvizzera

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
2 gior
28

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
8 ore
30
111

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
2 gior
467
469

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
3 gior
8
52

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
2 gior
3
83

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
173

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
3 gior
33
78

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
8 ore
9
32

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
10
64

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
1 gior
99
203

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
19 ore
77
178

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
56
152

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
3 ore
77
98

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
23 ore
16

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
2 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
4 gior
63
280

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
59
178

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
38
143

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
6 ore
5
53

Canicola, ora si vede la tregua

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
1 gior
1
17

Crolla il tetto di una casa

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
17 ore

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
3 gior
147
288

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
22 ore

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
20 ore

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
1 gior
4
46

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
2 gior
4
15

Agosto, radar mio non ti conosco

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
2 gior
21

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
3 gior
15
46

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
49

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
2 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
2 gior
12
84

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
3 gior
16
47

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
2 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
3 gior
6
17

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
2 gior
10
21

No, il morso della zecca non è doloroso

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
2 gior
38
91

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
5
38

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
3 ore
92
81

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
8 ore
17

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
2 gior
4
39

Caos Infantino, ora parla Blatter

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
1 gior
20
58

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
22 ore
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
3 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

Buffon punzecchia Mancini
LIVE
CALCIO
1 gior
3
19

Buffon punzecchia Mancini

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
51
133

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
LIVE
AIROLO
1 gior
9
47

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
130

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
I dipendenti licenziati di Bally senza stipendio da due mesi
LIVE
SVIZZERA
31 min

I dipendenti licenziati di Bally senza stipendio da due mesi

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»
LIVE
BASILEA
1 ora
2

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

Dispersi mentre facevano stand-up paddle: le ricerche proseguono
LIVE
GLARONA
1 ora

Dispersi mentre facevano stand-up paddle: le ricerche proseguono

Truffa all'Autopostale: il processo slitta al 2027
LIVE
SVIZZERA
2 ore
1
8

Truffa all'Autopostale: il processo slitta al 2027

Publibike passa a un investitore britannico
LIVE
SVIZZERA
2 ore
3

Publibike passa a un investitore britannico

Motociclista del Circo Knie si ferisce durante uno spettacolo
LIVE
BERNA
2 ore
1
3

Motociclista del Circo Knie si ferisce durante uno spettacolo

Cerca di entrare nottetempo in un autosalone: arrestato
LIVE
ARGOVIA
2 ore
3
7

Cerca di entrare nottetempo in un autosalone: arrestato

Scontro frontale, sei feriti
LIVE
SAN GALLO
3 ore
1

Scontro frontale, sei feriti

Le organizzazioni ambientaliste dicono no all'iniziativa sull'alimentazione
LIVE
SVIZZERA
4 ore
9

Le organizzazioni ambientaliste dicono no all'iniziativa sull'alimentazione

Le prospettive di impiego migliorano
LIVE
SVIZZERA
4 ore
9

Le prospettive di impiego migliorano