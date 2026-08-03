Svizzero ucciso in un attacco nella Repubblica Centrafricana
Si trovava nel paese per la ricerca di giacimenti di materie prime. Anche la sua guardia di sicurezza è stata uccisa
DAMARA - Un cittadino svizzero e un soldato centrafricano sono stati uccisi giovedì durante un attacco a nord di Bangui, la capitale della Repubblica Centrafricana. Secondo ambienti militari, gli aggressori sarebbero «banditi armati finora non identificati».
Lo svizzero si trovava nel Paese per la ricerca di giacimenti di materie prime, una cosiddetta prospezione mineraria, come ha riferito un alto ufficiale dell'esercito centrafricano all'agenzia di stampa francese AFP. Era in viaggio con la sua guardia di sicurezza, un sottufficiale dell'esercito, che è anch'egli rimasto ucciso.
Secondo l'ufficiale, l'attacco è avvenuto lo scorso giovedì nei pressi della città di Damara, circa 50 chilometri a nord di Bangui. I corpi sono stati trasferiti nella capitale. La giustizia centrafricana avvierà un'indagine per chiarire le circostanze e perseguire penalmente i responsabili.
La Repubblica Centrafricana è uno Stato senza sbocco sul mare che confina, tra gli altri, con il Sudan e la Repubblica Democratica del Congo. Nonostante le ricche risorse minerarie come diamanti e oro, è uno dei Paesi più poveri del mondo. Dopo la sanguinosa guerra civile degli anni 2010, la situazione della sicurezza è migliorata, ma è rimasta instabile.
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