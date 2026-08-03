Schianto all'alba nella galleria di Fischlau: traffico in tilt per ore

Nell’incidente due passeggeri hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale dal servizio di soccorso. I danni materiali al veicolo e alle infrastrutture stradali ammontano a circa 55'000 franchi. Durante le operazioni di recupero e la riparazione del guardrail centrale, il traffico in entrambe le direzioni ha dovuto essere deviato su una sola corsia per circa tre ore e mezza.

Sono intervenuti il servizio di soccorso di Uri, di Nidvaldo, la Rega, l’Ufficio per la gestione delle strade nazionali, i pompieri di Flüelen, un’impresa locale di soccorso stradale e la polizia cantonale di Uri.