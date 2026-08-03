Cala la vendita delle auto: elettriche e ibride trainano il mercato

Cumulando i primi sette mesi del 2026, si arriva a un totale di 135'500 vetture (tutte le cifre assolute arrotondate al centinaio, per una migliore facilità di lettura), con un incremento del 2,1% su base annua. Guardando ai volumi, hanno lasciato i concessionari 49'600 ibride (+2%), 32'900 elettriche (+20%), 28'600 veicoli a benzina (-13%), 16'900 ibride plug-in (+21%) e 7600 mezzi diesel (-23%). In aumento, dal 50% al 53%, è la quota di 4x4.

"L'elettrificazione del parco veicoli è proseguita nel mese di luglio e sta avanzando gradualmente", commenta il direttore di Auto-Svizzera Thomas Rücker, citato in un comunicato. "Ciò è stato reso possibile da numerose misure adottate dai costruttori e dagli importatori: un'ampia offerta in tutte le fasce di prezzo e in tutte le classi di vetture, autonomie sufficienti e bassi costi di esercizio".