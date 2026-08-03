Zurigo compra bus dalla Cina. È polemica. «Ecco perché lo abbiamo fatto»

Il manager chiarisce che la scelta non è stata dettata esclusivamente dal fattore economico, smentendo le polemiche su un presunto tappeto rosso steso ai cinesi. Nella complessa gara d'appalto, il prezzo pesava per meno del 50%, mentre qualità, tempi di consegna e sostenibilità giocavano un ruolo decisivo. «Yutong ha ottenuto il punteggio massimo sul prezzo e valutazioni da buone a ottime per i tempi di consegna e l'organizzazione di servizio».

La sicurezza informatica sotto esame

Uno dei fronti più caldi della polemica riguarda la sicurezza informatica e il timore che i mezzi possano essere manipolati a distanza, un'ipotesi sollevata persino da ambienti dei servizi segreti. Su questo punto, Uhl invita alla prudenza ma senza cedere all'allarmismo. «Non possiamo negare la tematica, ma dobbiamo mantenere la misura». E aggiunge: «Ogni fornitore potrebbe teoricamente fermare i suoi veicoli in un modo o nell'altro, ma le aziende non hanno alcun interesse a farlo: si infliggerebbero da sole un grave danno».