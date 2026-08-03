Ciclista caduto, trasportato in ospedale in condizioni critiche

L’allarme è scattato intorno alle 9.45, quando la Polizia cantonale ha ricevuto la segnalazione di un incidente che ha visto protagonista un ciclista. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava percorrendo la zona della Matte quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto autonomamente. Nell’impatto ha riportato gravi ferite. Alcune persone presenti hanno prestato i primi soccorsi fino all’arrivo dell’ambulanza, intervenuta rapidamente sul posto. Successivamente, il ferito è stato elitrasportato in ospedale.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la Matte è rimasta completamente chiusa al traffico per circa tre ore. La Polizia cantonale di Berna ha avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.