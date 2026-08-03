Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
Doppio vandalismo nella notte del primo d'agosto al Parco della Golena. Lo sfogo dei proprietari: «In quel lungo lasso ti tempo, possibile che nessuno se ne sia accorto?»
Doppio vandalismo nella notte del primo d'agosto al Parco della Golena. Lo sfogo dei proprietari: «In quel lungo lasso ti tempo, possibile che nessuno se ne sia accorto?»
BELLINZONA - Hanno scardinato il lucchetto, forzato le serrature e si sono introdotti nei food truck. Dopodiché si sono dati alla pazza gioia, se così si può dire: «Si sono addirittura cotti dei panini sulle piastre e preparati dei nuggets di pollo», ci confermano.
Poi, non contenti, hanno preso l'estintore e cosparso il tutto con... un velo (pietoso) di schiuma ignifuga.
È quanto è successo fra la notte del primo agosto e la mattina del secondo, alle due cucine su quattro ruote dell'apprezzata hamburgeria itinerante Pit Stop di Bellinzona, posizionate ormai da qualche giorno presso la “beach” del Parco della Golena.
«Si vede che proprio volevano farsela, quella grigliatina del primo d'agosto», commentano con una certa amarezza i proprietari della Chupito SA che proprio questo lunedì hanno sporto regolare denuncia in polizia.
E non era nemmeno la prima volta che capitava: «È successo qualcosa del genere anche mercoledì, ma quella di domenica notte è nettamente la più grave».
Oltre al cibo consumato in loco, i lestofanti hanno portato via un po' di bibite: «Birre, Coca-Cola, acqua naturale... quella gasata l'hanno lasciata tutta, chissà perché...».
Un “colpo” perpetrato, a quanto sembrerebbe, senza troppi timori: «È questa la cosa che ci fa un po' arrabbiare, a essere onesti, se questi hanno avuto il tempo di entrare e addirittura mettersi a cucinare saranno rimasti lì almeno un'oretta e mezza. In tutto questo tempo non è passata nemmeno un'autopattuglia. Ma quando alzi un attimo la musica, si presenta puntualissima...», commentano non nascondendo una certa frustrazione.
Al di là degli sfoghi di “pancia”, «secondo noi un paio di telecamere di sicurezza qui alla Golena la Città di Bellinzona dovrebbe considerarle: è una zona molto frequentata, tanto di giorno quanto di notte», ci confidano.
L'entità dei danni, invece, è ancora tutta da quantificare: «Entrambi i veicoli sono passati in carrozzeria per la valutazione e si vedrà poi con l'assicurazione», aggiungono.
Malgrado la frustrazione per l'episodio, i food truck di Pit Stop torneranno presto in servizio: «In realtà siamo già attivi, uno dei due mezzi è già ufficialmente operativo», ci confermano.
Fra gli appuntamenti nell'immediato futuro, è impossibile non citare l'appuntamento con il WonderFood Festival di Riva San Vitale (11 e 12 settembre).