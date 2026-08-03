Cerca e trova immobili
Segnalaci
BELLINZONA

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore

Doppio vandalismo nella notte del primo d'agosto al Parco della Golena. Lo sfogo dei proprietari: «In quel lungo lasso ti tempo, possibile che nessuno se ne sia accorto?»
Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
Pit Stop
di Filippo ZanoliVice caporedattore
+3
Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
Doppio vandalismo nella notte del primo d'agosto al Parco della Golena. Lo sfogo dei proprietari: «In quel lungo lasso ti tempo, possibile che nessuno se ne sia accorto?»

BELLINZONA - Hanno scardinato il lucchetto, forzato le serrature e si sono introdotti nei food truck. Dopodiché si sono dati alla pazza gioia, se così si può dire: «Si sono addirittura cotti dei panini sulle piastre e preparati dei nuggets di pollo», ci confermano.

Poi, non contenti, hanno preso l'estintore e cosparso il tutto con... un velo (pietoso) di schiuma ignifuga.

È quanto è successo fra la notte del primo agosto e la mattina del secondo, alle due cucine su quattro ruote dell'apprezzata hamburgeria itinerante Pit Stop di Bellinzona, posizionate ormai da qualche giorno presso la “beach” del Parco della Golena.

«Si vede che proprio volevano farsela, quella grigliatina del primo d'agosto», commentano con una certa amarezza i proprietari della Chupito SA che proprio questo lunedì hanno sporto regolare denuncia in polizia.

E non era nemmeno la prima volta che capitava: «È successo qualcosa del genere anche mercoledì, ma quella di domenica notte è nettamente la più grave».

Oltre al cibo consumato in loco, i lestofanti hanno portato via un po' di bibite: «Birre, Coca-Cola, acqua naturale... quella gasata l'hanno lasciata tutta, chissà perché...».

Un “colpo” perpetrato, a quanto sembrerebbe, senza troppi timori: «È questa la cosa che ci fa un po' arrabbiare, a essere onesti, se questi hanno avuto il tempo di entrare e addirittura mettersi a cucinare saranno rimasti lì almeno un'oretta e mezza. In tutto questo tempo non è passata nemmeno un'autopattuglia. Ma quando alzi un attimo la musica, si presenta puntualissima...», commentano non nascondendo una certa frustrazione.

Al di là degli sfoghi di “pancia”, «secondo noi un paio di telecamere di sicurezza qui alla Golena la Città di Bellinzona dovrebbe considerarle: è una zona molto frequentata, tanto di giorno quanto di notte», ci confidano.

L'entità dei danni, invece, è ancora tutta da quantificare: «Entrambi i veicoli sono passati in carrozzeria per la valutazione e si vedrà poi con l'assicurazione», aggiungono.

Malgrado la frustrazione per l'episodio, i food truck di Pit Stop torneranno presto in servizio: «In realtà siamo già attivi, uno dei due mezzi è già ufficialmente operativo», ci confermano.

Fra gli appuntamenti nell'immediato futuro, è impossibile non citare l'appuntamento con il WonderFood Festival di Riva San Vitale (11 e 12 settembre).



Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bellinzonafood truckparco della golenapolizia
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
2 gior
28

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
10 ore
37
110

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
2 gior
469
467

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
10 ore
9
33

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
31
175

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
2 gior
3
85

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
10
63

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
1 gior
99
203

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
21 ore
77
179

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
2 gior
56
151

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
1 gior
17

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Canicola, ora si vede la tregua
LIVE
CANTONE
8 ore
5
55

Canicola, ora si vede la tregua

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
2 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
59
178

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
2 gior
38
142

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono
LIVE
SVIZZERA
6 ore
5

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
20 ore

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
1 gior
1
17

Crolla il tetto di una casa

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
3 gior
33
78

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
2 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
1 gior

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
4 gior
63
280

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
22 ore

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
1 gior
4
44

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Ce la faranno sudare fino all'ultimo
LIVE
CANTONE
5 ore
6

Ce la faranno sudare fino all'ultimo

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!
LIVE
CALCIO
10 ore
21

«Faccio quello che voglio...» Mendy vende la Coppa del Mondo!

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
2 gior
21

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
49

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
2 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
2 gior
12
83

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
2 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
2 gior
10
21

No, il morso della zecca non è doloroso

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
5
38

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
2 gior
38
88

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
3 gior
8
52

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
2 gior
4
39

Caos Infantino, ora parla Blatter

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
1 gior
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
1 gior
20
56

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»
LIVE
BASILEA
3 ore
2
11

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
3 gior
4
16

Agosto, radar mio non ti conosco

Buffon punzecchia Mancini
LIVE
CALCIO
1 gior
3
19

Buffon punzecchia Mancini

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
LIVE
ATTUALITÀ
2 gior
52
130

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
LIVE
AIROLO
2 gior
9
47

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati
LIVE
VAUD
20 ore
11
66

Rave illegale in un alpeggio richiama quasi mille persone: otto denunciati

Da incubo a trionfo: il Lugano ribalta il GC nella ripresa
LIVE
SUPER LEAGUE
22 ore
10
52

Da incubo a trionfo: il Lugano ribalta il GC nella ripresa

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
130

Terzo mandato? Trump incendia il dibattito con una foto

ULTIME NOTIZIE TICINO
Moesano, arriva il controllo del casellario per i permessi L, B e G
LIVE
CANTONE/GRIGIONI
14 min

Moesano, arriva il controllo del casellario per i permessi L, B e G

A9, annullata la chiusura tra Como Monte Olimpino e Chiasso
LIVE
CONFINE
1 ora
1

A9, annullata la chiusura tra Como Monte Olimpino e Chiasso

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
LIVE
MENDRISIO / COMO
1 ora
13
35

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

Nuovi brevetti di subacquea a Gambarogno
LIVE
GAMBAROGNO
2 ore

Nuovi brevetti di subacquea a Gambarogno

Gottardo, che code: 11 km in direzione sud
LIVE
CANTONE
2 ore
3
12

Gottardo, che code: 11 km in direzione sud

Un concerto speciale per gli 80 anni di Unitas
LIVE
LOCARNO
3 ore
2

Un concerto speciale per gli 80 anni di Unitas

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica
LIVE
TICINO
4 ore
70
188

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica

Arriva “CO2”: l’installazione che porta il verde in città
LIVE
BELLINZONA
5 ore
6
12

Arriva “CO2”: l’installazione che porta il verde in città

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
5 ore
111
165

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
5 ore
82
103

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»