Un matrimonio che vale cento posti di lavoro

L'operazione

Cosa accade in pratica? La ditta Vedova Trasporti SA con sede in Lavizzara e la Demartini&Moretti SA di Brontallo hanno deciso di acquisire l'azienda Mignami SA di Cevio e la ditta Campana SA di Riveo i cui titolari figuravano già in pensione da un po', o comunque in là con gli anni, senza che all'orizzonte si intravedessero successori.