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VALLEMAGGIA

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro

Maxi unione tra quattro ditte edili. Ne esce un colosso che farà un gran bene all'economia della regione.
Un matrimonio che vale cento posti di lavoro
Ti-Press (archivio) - Piazza di Cevio
di Patrick ManciniGiornalista
Un matrimonio che vale cento posti di lavoro
Maxi unione tra quattro ditte edili. Ne esce un colosso che farà un gran bene all'economia della regione.

PRATO SORNICO - La notizia è stata ufficializzata venerdì scorso a Prato Sornico. In Vallemaggia si celebra un matrimonio che vale complessivamente un centinaio di posti di lavoro. Quattro aziende attive nell'edilizia si uniscono in un'unica famiglia, formando una Holding, la VDM Holding SA, un importante colosso che ufficialmente diventerà operativo il primo gennaio del 2027. «Questo è un messaggio forte per l'intera regione», commenta Gabriele Dazio, sindaco di Lavizzara.

L'operazione
Cosa accade in pratica? La ditta Vedova Trasporti SA con sede in Lavizzara e la Demartini&Moretti SA di Brontallo hanno deciso di acquisire l'azienda Mignami SA di Cevio e la ditta Campana SA di Riveo i cui titolari figuravano già in pensione da un po', o comunque in là con gli anni, senza che all'orizzonte si intravedessero successori.

«La Fratelli Campana SA, attiva da 90 anni, rischiava la chiusura. Una quindicina di famiglie sarebbe rimasta senza uno stipendio», ammette Daniele Vedova, titolare della Vedova SA.

L'inclusione della Campana SA nella nuova "famiglia" è stato il primo passo. In un secondo tempo si è presentata l'occasione di fare la stessa cosa con la Mignami SA, ditta con una trentina di collaboratori.

VDM HoldingI soci fondatori della VDM: Daniele Vedova, Simone Vedova, Marzio Demartini e Alessio Moretti.

Una scelta responsabile
«In generale questa non è stata solo un'operazione societaria – ribadisce Marzio Demartini, co responsabile della Demartini&Moretti –. Bensì una scelta di responsabilità verso il nostro territorio. Un punto fondamentale del progetto sta nel fatto che ogni azienda continuerà la propria attività con il proprio nome, la propria tradizione e i propri valori. Parliamo di realtà che insieme rappresentano oltre 250 anni di storia imprenditoriale».

Continuità sociale
«Si salvano posti di lavoro in valle – ammette Andrea Sartori, sindaco di Maggia –, ma si garantisce anche una continuità sociale. In un'era in cui le zone periferiche si spopolano, dalla Vallemaggia arriva la dimostrazione che in periferia si può vivere, lavorare e crescere i propri figli. Lo vedo come un segnale di resilienza».

«La neonata Holding – dice la sindaca di Cevio Wanda Dadò – fa in modo che tante famiglie possano restare nella nostra regione. E non debbano andare altrove per avere un lavoro. Queste aziende inoltre rimangono nelle mani di persone della valle. Portando avanti certi valori. È bello anche per i giovani».

Chiusura di nuovo col sindaco di Lavizzara. «C'era la possibilità che queste realtà si sgretolassero – fa notare Dazio –. E invece ora si rafforzano. È una notizia che dà tanta energia a tutta la Vallemaggia».

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