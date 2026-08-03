Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack

I pionieri del sound elettronico atmosferico di Bristol hanno definito gli eventi successivi alla loro esibizione come una «esperienza surreale». I membri del gruppo sono stati interrogati dalla polizia dopo il concerto. «Siamo sorpresi e delusi dal fatto che tutta la nostra band sia stata trattenuta dalla polizia, separata e interrogata individualmente», hanno comunicato i Massive Attack su Instagram. Alcuni membri hanno inoltre dovuto sottoporsi a perquisizioni nelle loro camere d’albergo e a una temporanea confisca dei loro passaporti.