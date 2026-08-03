Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack
«Siamo sorpresi e delusi dal fatto che tutta la nostra band sia stata trattenuta dalla polizia, separata e interrogata individualmente» è il commento della band britannica
SINGAPORE - La band britannica trip-hop Massive Attack non potrà tornare a Singapore dopo aver esposto una bandiera palestinese durante un concerto.
I pionieri del sound elettronico atmosferico di Bristol hanno definito gli eventi successivi alla loro esibizione come una «esperienza surreale». I membri del gruppo sono stati interrogati dalla polizia dopo il concerto. «Siamo sorpresi e delusi dal fatto che tutta la nostra band sia stata trattenuta dalla polizia, separata e interrogata individualmente», hanno comunicato i Massive Attack su Instagram. Alcuni membri hanno inoltre dovuto sottoporsi a perquisizioni nelle loro camere d’albergo e a una temporanea confisca dei loro passaporti.
Cosa è successo?La band aveva mostrato una bandiera palestinese durante la loro esibizione mercoledì scorso allo Star Theatre di Singapore. Un musicista avrebbe inoltre gridato «Free Palestine». La polizia ha quindi avviato indagini contro i musicisti Robert "3D» Del Naja e Grant "Daddy G" Marshall.
Secondo le autorità, entrambi hanno ricevuto un «serio ammonimento» per possibili violazioni delle leggi sul controllo dei simboli stranieri e sull’ordine pubblico. «A entrambi gli uomini è inoltre vietato il rientro a Singapore», si legge in un comunicato della Singapore Police Force.
Leggi severe a Singapore
Nella città-stato del sud-est asiatico è vietato mostrare pubblicamente bandiere, simboli e striscioni stranieri senza autorizzazione. La polizia ha giustificato il proprio intervento non solo con la bandiera, ma anche con il fatto che si trattava di un sostegno a una causa politica.
«La polizia prende molto sul serio azioni che potrebbero mettere in pericolo la pace etnica e religiosa a Singapore e fa appello al pubblico, in particolare agli stranieri, affinché si tengano lontani dall’importare politica straniera», hanno dichiarato le forze di sicurezza. Questo potrebbe minare la coesione sociale e lo stato di diritto nel Paese.
La band è nota per il sostegno alla PalestinaI musicisti dei Massive Attack hanno dichiarato di essere orgogliosi di aver dato, insieme ai fan di Singapore, un segno di solidarietà con i palestinesi. «Non avremmo mai potuto immaginare che il semplice alzare la bandiera di uno Stato sovrano, riconosciuto da 157 Paesi, potesse costituire una violazione della legge», ha sottolineato la band con riferimento alla Palestina. I Massive Attack sono da tempo noti per il loro sostegno ai palestinesi e per le critiche a Israele.