Lugano Airport, Christophe Chollet è il nuovo consulente strategico

La notizia è riportata da La Regione. Chollet avrà il compito di seguire alcuni dossier ritenuti decisivi per il futuro dell’aeroporto: dal rinnovo della concessione federale all’aggiornamento della scheda pianificatoria, passando per l’introduzione del nuovo sistema di navigazione satellitare e lo sviluppo di un possibile partenariato pubblico-privato per la gestione dello scalo.