LUGANO
Lugano Airport, Christophe Chollet è il nuovo consulente strategico
Il 54enne si occuperà di dossier chiave come il rinnovo della concessione e lo sviluppo di partenariati pubblici-privati. Prende il posto di Pedrioli
Ti-Press
Fonte La Regione
Lugano Airport, Christophe Chollet è il nuovo consulente strategico
Il 54enne si occuperà di dossier chiave come il rinnovo della concessione e lo sviluppo di partenariati pubblici-privati. Prende il posto di Pedrioli
LUGANO - Il Municipio di Lugano ha nominato Christophe Chollet nuovo consulente strategico esterno dell’aeroporto. Il 54enne prende il posto di Davide Pedrioli, il cui mandato è stato interrotto a fine luglio, con cinque mesi di anticipo rispetto alla scadenza prevista. L’ex direttore dello scalo accompagnerà comunque il passaggio di consegne nei prossimi mesi.
La notizia è riportata da La Regione. Chollet avrà il compito di seguire alcuni dossier ritenuti decisivi per il futuro dell’aeroporto: dal rinnovo della concessione federale all’aggiornamento della scheda pianificatoria, passando per l’introduzione del nuovo sistema di navigazione satellitare e lo sviluppo di un possibile partenariato pubblico-privato per la gestione dello scalo.
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