Locarno Film Festival, le misure contro il caldo

Come riporta il Cdt, tra gli interventi figura il potenziamento degli impianti di climatizzazione, in particolare al FEVI, dove lo scorso anno non erano mancate le segnalazioni per il caldo. Sono inoltre aumentati i punti di distribuzione dell'acqua e predisposte mappe, sia cartacee sia digitali, che indicano dove rifornirsi gratuitamente di acqua potabile.

Il Festival ha infine predisposto un picchetto medico sempre disponibile e formato lo staff per riconoscere e gestire eventuali malori legati alle alte temperature. Al momento non sono invece previste misure specifiche in piazza Grande, dove le proiezioni si svolgono nelle ore serali.