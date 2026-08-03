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LOCARNO FILM FESTIVAL

Locarno Film Festival, le misure contro il caldo

Più aria condizionata, punti acqua e picchetto medico
Locarno Film Festival, le misure contro il caldo
LOCARNO FILM FESTIVAL (ARCHIVIO)
Fonte cdt
elaborata da Redazione
Locarno Film Festival, le misure contro il caldo
Più aria condizionata, punti acqua e picchetto medico

LOCARNO - Il Locarno Film Festival si prepara ad affrontare la canicola, con l'allerta di grado 4 in vigore almeno fino a venerdì. In vista dell'inizio della rassegna, previsto mercoledì, gli organizzatori hanno rafforzato le misure per garantire maggiore comfort e sicurezza al pubblico.

Come riporta il Cdt, tra gli interventi figura il potenziamento degli impianti di climatizzazione, in particolare al FEVI, dove lo scorso anno non erano mancate le segnalazioni per il caldo. Sono inoltre aumentati i punti di distribuzione dell'acqua e predisposte mappe, sia cartacee sia digitali, che indicano dove rifornirsi gratuitamente di acqua potabile.

Il Festival ha infine predisposto un picchetto medico sempre disponibile e formato lo staff per riconoscere e gestire eventuali malori legati alle alte temperature. Al momento non sono invece previste misure specifiche in piazza Grande, dove le proiezioni si svolgono nelle ore serali.

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