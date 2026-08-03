Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate
Se non siete ancora partiti (e non volete spendere un capitale) ecco qualche meta interessante. Ma a determinate condizioni.
BERNA - Croazia sempre più cara. L'Italia non è certo a buon mercato ed è presa d'assalto. La Spagna è rovente e comunque esosa. Cosa resta a chi vuole andare in vacanza spendendo il meno possibile?
Ha provato a rispondere il Blick, analizzando una delle guide imprescindibili per i vacanzieri d'Oltremanica: il Post Office Travel Money Family Holiday Report 2026, redatto dalle Poste inglesi.
L'analisi si basa su un paniere-tipo che include dieci spese tipiche di una vacanza, dal cibo al caffè fino alla crema solare.
Al primo posto si piazza l'Algarve, in Portogallo, con 152 franchi per paniere per una famiglia di quattro persone.
Qui una tazza di caffè costa appena 1,38 franchi svizzeri, mentre un pasto completo di tre portate per tutta la famiglia, vino e bevande incluse, arriva a 84,64 franchi svizzeri. È anche una delle poche regioni in cui il costo della vita è diminuito (-2,7%).
Seguono Sunny Beach in Bulgaria (154,74 franchi), Lanzarote nelle Canarie (160,47 franchi) e Minorca nelle Baleari (164,67 franchi). In Italia, diverse posizioni più in alto, la meta più economica risulta la Puglia (221,02 franchi), mentre Sorrento (291,97 franchi) svetta sul podio delle destinazioni più costose.
Una vacanza, però, non è fatta solo di spese in loco. Sebbene questo sia un fattore decisivo nella scelta della destinazione, è comunque probabile che le mete più economiche della classifica possano essere raggiunte a prezzi convenienti, anche grazie a viaggi o pacchetti non costosi.
Molto dipende dall'aeroporto di partenza e dalla compagnia scelta: prenotando all'ultimo, è facile pagare qualcosa in più.
Detto questo, Portogallo, Bulgaria e le isole spagnole restano destinazioni accessibili, soprattutto partendo verso la fine di agosto, scegliendo bene l'aeroporto (in Svizzera magari non Zurigo, piuttosto Basilea) e compagnie low-cost.