«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi

Il suo caso, va detto, è piuttosto singolare: l’uomo gestisce un’autofficina e i parcheggi “illegali” sfociati in rimozioni forzate sono quattro. Tre veicoli sono suoi, uno appartiene a un cliente: «Per quest’ultimo hanno avuto la faccia tosta di chiedermi 4'000 franchi in contanti», racconta. Gli altri restano invece in deposito e, mese dopo mese, accumulano costi «esorbitanti».

Per cercare di uscire dall’impasse ha incaricato un avvocato e ha sporto denuncia: «Non sarà gratis, ma forse così anche altre persone eviteranno di finire in questa situazione».