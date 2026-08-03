Infantino sempre più solo: la rivolta del calcio mondiale è iniziata

Inghilterra e Galles ritirano ufficialmente il supporto a Infantino - In vista delle elezioni FIFA per il mandato 2027-2031, le federazioni di Inghilterra e Galles hanno deciso di rompere il silenzio e prendere ufficialmente le distanze dal presidente della federazione mondiale. La Football Association (FA) e la Football Association of Wales (FAW) hanno annunciato, attraverso due comunicati separati, che non sosterranno la candidatura di Infantino per un nuovo mandato. Si tratta delle prime federazioni affiliate alla FIFA a schierarsi apertamente contro la rielezione del numero uno del calcio mondiale. Una presa di posizione dal peso significativo, anche perché Inghilterra e Galles saranno tra i Paesi organizzatori dell’Europeo 2028, insieme a Scozia, Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda.