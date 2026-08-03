Il sogno di Dereck: «Voglio giocare in Premier»

L’adattamento al calcio europeo, però, rappresenta una sfida importante. «Qui il gioco è più tattico e a volte più complicato. Come latino devo ancora trovare me stesso giorno dopo giorno», ha spiegato. Un percorso di crescita nel quale il giovane esterno vuole migliorare rapidamente: «La Super League è un campionato molto veloce e di grande qualità».

Moncada sa di essere soltanto all’inizio della sua avventura e non nasconde la voglia di ripagare la fiducia del club: «Lavoro duramente ogni giorno per soddisfare le aspettative». Una mentalità che accompagna un talento ancora tutto da scoprire.