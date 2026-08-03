Il sogno di Dereck: «Voglio giocare in Premier»
Il giovane talento honduregno del Lugano ha già lasciato il segno alla seconda presenza in Super League: «Qui il calcio è più tattico, devo ancora adattarmi». Ora punta a seguire le orme del padre Maynor Figueroa.
Il giovane talento honduregno del Lugano ha già lasciato il segno alla seconda presenza in Super League: «Qui il calcio è più tattico, devo ancora adattarmi». Ora punta a seguire le orme del padre Maynor Figueroa.
LUGANO - Dereck Moncada ha già iniziato a far parlare di sé. Arrivato al Lugano dall’Inter Bogotá per affrontare la sua prima esperienza nel calcio europeo, il 18enne esterno offensivo honduregno ha impiegato pochissimo tempo per lasciare il segno.
Alla seconda presenza in Super League, nella sfida vinta 4-1 contro il Grasshopper, Moncada ha infatti trovato la sua prima rete con la maglia bianconera. Un gol pesante, arrivato al 52’, quando ha svettato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo firmando il momentaneo 1-1 e dando il via alla rimonta della squadra di Mattia Croci-Torti.
«Sono molto felice e grato di aver segnato un gol così bello», ha raccontato il giovane talento honduregno dopo la partita. Schierato sulla fascia sinistra, Moncada aveva già mostrato nella prima frazione di gioco le sue qualità: accelerazioni, personalità e la capacità di creare superiorità numerica.
L’adattamento al calcio europeo, però, rappresenta una sfida importante. «Qui il gioco è più tattico e a volte più complicato. Come latino devo ancora trovare me stesso giorno dopo giorno», ha spiegato. Un percorso di crescita nel quale il giovane esterno vuole migliorare rapidamente: «La Super League è un campionato molto veloce e di grande qualità».
Moncada sa di essere soltanto all’inizio della sua avventura e non nasconde la voglia di ripagare la fiducia del club: «Lavoro duramente ogni giorno per soddisfare le aspettative». Una mentalità che accompagna un talento ancora tutto da scoprire.
Nel futuro, però, il sogno è già chiaro. «Voglio giocare in Premier League», ha ammesso il classe 2007, indicando una strada già percorsa dal padre Maynor Figueroa, ex difensore della nazionale honduregna e protagonista nel massimo campionato inglese con Wigan e Hull City.
Prima, però, c’è una missione più immediata: conquistarsi spazio a Lugano e trasformare il talento in continuità. Le prime tracce lasciate in bianconero fanno già ben sperare.