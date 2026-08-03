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Petkovic-Algeria, è finita

Nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato due mesi fa, il tecnico e la federazione hanno scelto la separazione consensuale: alla base del divorzio divergenze su staff e modalità di lavoro. Sul piede di partenza anche Davide Morandi.
Petkovic-Algeria, è finita
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Fonte Red
elaborata da Redazione
Petkovic-Algeria, è finita
Nonostante il rinnovo fino al 2028 firmato due mesi fa, il tecnico e la federazione hanno scelto la separazione consensuale: alla base del divorzio divergenze su staff e modalità di lavoro. Sul piede di partenza anche Davide Morandi.
CALCIO: Risultati e classifiche

ALGERI - L’avventura di Vladimir Petkovic e Davide Morandi sulla panchina dell’Algeria è arrivata ai titoli di coda. E il destino ha voluto che l’ultima partita del tecnico ticinese e del suo assistente sulla panchina dei Fennecs fosse proprio contro la Svizzera: la sfida dei sedicesimi di finale del Mondiale, terminata con la sconfitta per 2-0 della formazione africana.

Una separazione che sorprende, considerando che appena il 7 giugno scorso Petkovic aveva prolungato il proprio contratto fino al 2028. Secondo diversi media algerini e arabi, però, al termine della rassegna iridata le parti hanno però scelto di interrompere il rapporto con una risoluzione consensuale.

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Alla base della rottura ci sarebbero divergenze sulle condizioni imposte dalla Federazione algerina. In particolare, il tecnico avrebbe respinto alcune richieste legate alla gestione del progetto, tra cui la rinuncia al proprio staff e l’obbligo di trascorrere tre settimane al mese in Algeria.

Una decisione che chiude in anticipo un percorso iniziato nel febbraio 2024, quando l’ex allenatore della Svizzera era stato scelto per rilanciare una selezione ricca di talento ma reduce da diverse delusioni internazionali.

Il Mondiale avrebbe dovuto rappresentare il banco di prova del progetto Petkovic. Invece, dopo l’eliminazione arrivata proprio contro la Svizzera, è calato il sipario su un’esperienza durata poco più di due anni.

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