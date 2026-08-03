Petkovic-Algeria, è finita

ALGERI - L’avventura di Vladimir Petkovic e Davide Morandi sulla panchina dell’Algeria è arrivata ai titoli di coda. E il destino ha voluto che l’ultima partita del tecnico ticinese e del suo assistente sulla panchina dei Fennecs fosse proprio contro la Svizzera: la sfida dei sedicesimi di finale del Mondiale, terminata con la sconfitta per 2-0 della formazione africana.