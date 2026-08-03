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Lugano, l'urna sorride: evitati Getafe e Twente

Se i bianconeri raggiungeranno i playoff di Conference League affronteranno la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Molto meno fortunato il Sion, che rischia invece di incrociare l'Ajax.
Lugano, l'urna sorride: evitati Getafe e Twente
Ti-press (Pablo Gianinazzi)
di Adriano De NeriGiornalista
Lugano, l'urna sorride: evitati Getafe e Twente
Se i bianconeri raggiungeranno i playoff di Conference League affronteranno la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia. Molto meno fortunato il Sion, che rischia invece di incrociare l'Ajax.
CALCIO: Risultati e classifiche

NYON - L'urna di Nyon ha emesso i suoi verdetti. Per le squadre svizzere il bilancio è agrodolce, tra sorteggi favorevoli e altri decisamente più impegnativi.

Sorride il Lugano. Qualora i bianconeri superassero i faroesi del Runavik nel Q3, nei playoff di Conference League affronterebbero la perdente del terzo turno di Europa League tra gli israeliani del Maccabi Tel Aviv e i bulgari del CSKA Sofia. Un accoppiamento sulla carta favorevole, soprattutto considerando che tra le possibili avversarie figuravano anche il Getafe, settimo nell'ultima Liga, e il Twente.

Decisamente meno fortunato il Sion. Se i vallesani riusciranno a eliminare l'FC Noah nel terzo turno preliminare, con ogni probabilità si troveranno di fronte l'Ajax. Gli olandesi dovranno prima superare gli irlandesi dello Shelbourne, ma partono nettamente favoriti.

Anche il San Gallo conosce il proprio possibile destino. In caso di qualificazione ai playoff di Conference League, gli uomini di Maasen sfiderebbero la vincente del doppio confronto tra i danesi del Nordsjælland e gli islandesi del Valur Reykjavík.

Per il Thun lo scenario è duplice. Se i campioni svizzeri supereranno gli islandesi del Vikingur Reykjavík nel terzo turno di Europa League, ai playoff se la vedranno con la vincente tra i polacchi del Lech Poznań e i faroesi del KÍ Klaksvík. In caso di eliminazione, retrocederanno ai playoff di Conference League, dove affronteranno la vincente tra i bosniaci del Borac Banja Luka e i bielorussi dell'ML Vitebsk, un incrocio decisamente abbordabile.

Infine il Vaduz. Se i ragazzi del Principato riusciranno a eliminare l'Inter Turku, ai playoff di Conference League troveranno una tra i danesi del Copenhagen e gli ungheresi del Debrecen. Un ostacolo tutt'altro che semplice, soprattutto nel caso in cui ad avanzare fossero gli scandinavi.

Guardando agli altri incroci, l'Atalanta incontrerà una tra l'Hapoel Tel Aviv e il Katowice, mentre il Monaco di capitan Zakaria affronterà una tra Ferencvaros e Gornik Zabrze.

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