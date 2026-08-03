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Un attaccante svizzero-canadese in Leventina

Nelle 196 partite disputate con le maglie degli Shawinigan Cataractes e dei Victoriaville Tigres (QMJHL) il 20enne ha messo a bilancio complessivamente 57 punti.
Un attaccante svizzero-canadese in Leventina
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Fonte HCAP
elaborata da Fabrizio BerettaGiornalista
Un attaccante svizzero-canadese in Leventina
Nelle 196 partite disputate con le maglie degli Shawinigan Cataractes e dei Victoriaville Tigres (QMJHL) il 20enne ha messo a bilancio complessivamente 57 punti.
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AMBRÌ - A meno di due settimane dalla prima amichevole, il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes, l'Ambrì ha annunciato un nuovo innesto. Il club ha infatti comunicato di aver messo sotto contratto il giovane attaccante Jordan Forget, legatosi ai leventinesi per il prossimo biennio. È reduce da quattro stagioni nella Québec Maritimes Junior Hockey League.

Maggiori dettagli nel comunicato emesso dal club:

L'Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare l'ingaggio dell'attaccante svizzero- canadese Jordan Forget, che ha firmato un contratto valido fino al termine della stagione 2027/2028.

Nato nel 2006, Jordan si è trasferito in Nord America nel 2023 per giocare nella Québec Maritimes Junior Hockey League (QMJHL). Nelle 196 partite disputate con le maglie degli Shawinigan Cataractes e dei Victoriaville Tigres ha messo a referto complessivamente 57 punti.

Il club biancoblù, che prosegue la propria strategia di costruzione del futuro e di ringiovanimento della rosa, dà il benvenuto a Jordan e gli augura tanto successo con la maglia dell'Ambrì-Piotta.

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