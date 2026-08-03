Un attaccante svizzero-canadese in Leventina

AMBRÌ - A meno di due settimane dalla prima amichevole, il 14 agosto a Bellinzona contro gli Snakes, l'Ambrì ha annunciato un nuovo innesto. Il club ha infatti comunicato di aver messo sotto contratto il giovane attaccante Jordan Forget, legatosi ai leventinesi per il prossimo biennio. È reduce da quattro stagioni nella Québec Maritimes Junior Hockey League.