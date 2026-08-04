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MONTE SAN SALVATORE

Un’alba da ascoltare e ammirare con l’ensemble CelloLove

I sei violoncellisti proporranno un nuovo emozionante viaggio sensoriale: tutte le informazioni
Un’alba da ascoltare e ammirare con l’ensemble CelloLove
FSS
Fonte Funicolare Monte San Salvatore SA
elaborata da Redazione
Un’alba da ascoltare e ammirare con l’ensemble CelloLove
I sei violoncellisti proporranno un nuovo emozionante viaggio sensoriale: tutte le informazioni

MONTE SAN SALVATORE - Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, la Funicolare San Salvatore, in collaborazione con AIL, ripropone uno degli appuntamenti più emozionanti dell’estate: il Concerto all’alba sulla vetta del Monte San Salvatore.

Domenica 16 agosto 2026, i sei violoncellisti Claude Hauri, Milo Ferrazzini, Enea Sperati, Gabriel Majek, Sibilla Klay e Francesco Grisafi proporranno un nuovo emozionante viaggio sensoriale che accompagnerà l’ascoltatore dall’oscurità della notte al sorgere del sole, in un affascinante percorso musicale di grande intensità, un viaggio che attraverserà i confini di tutta Europa, dalle struggenti melodie del romanticismo ottocentesco ai funambolici virtuosismi zigani fino ad estratti da celebri colonne sonore.

Le prime corse della funicolare sono previste alle 4.30, 4.45 e 5.00. Il concerto inizierà alle 5.30 e si concluderà con il sorgere del sole. Al termine, per completare l’esperienza, sarà servita una ricca colazione al Ristorante Vetta. Il biglietto, che comprende il viaggio in funicolare, il concerto e la colazione, costa 45 franchi per gli adulti e 25 franchi per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 13 agosto, contattando il numero 091 985 28 28 o scrivendo a info@montesansalvatore.ch. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata alla sera dello stesso giorno.

Un appuntamento da non perdere, dove musica, natura ed emozione si fondono all’alba di un giorno nuovo.

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