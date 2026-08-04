Un’alba da ascoltare e ammirare con l’ensemble CelloLove

Le prime corse della funicolare sono previste alle 4.30, 4.45 e 5.00. Il concerto inizierà alle 5.30 e si concluderà con il sorgere del sole. Al termine, per completare l’esperienza, sarà servita una ricca colazione al Ristorante Vetta. Il biglietto, che comprende il viaggio in funicolare, il concerto e la colazione, costa 45 franchi per gli adulti e 25 franchi per i ragazzi dai 6 ai 16 anni. La prenotazione è obbligatoria entro giovedì 13 agosto, contattando il numero 091 985 28 28 o scrivendo a info@montesansalvatore.ch. In caso di maltempo, la manifestazione sarà posticipata alla sera dello stesso giorno.

Un appuntamento da non perdere, dove musica, natura ed emozione si fondono all’alba di un giorno nuovo.