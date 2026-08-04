CARONA
Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
Questo ungulato dimostra di avere una passione per i palloni
Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
VIDEO LETTORE TIO.CH
Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
Questo ungulato dimostra di avere una passione per i palloni
CARONA - «A Carona, con la piscina chiusa, anche i cervi hanno dovuto trovare delle alternative per divertirsi!».
È il messaggio che una lettrice ha inviato in redazione insieme a un video di una manciata di secondi, nel quale si vede un giovane esemplare di ungulato che, nottetempo, gioca con dei palloni, spingendoli con il muso su un prato erboso.
L'animale dimostra di non essere intimorito dalla luce dello smartphone della persona che ha effettuato la registrazione video, anzi appare molto tranquillo.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO