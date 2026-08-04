«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello
Il Comitato dell'associazione è attualmente al lavoro per garantire la transizione.
LUGANO - Enzo Lucibello non ricopre più alcuna funzione all'interno della Disti, associazione che dal 1984 rappresenta le principali insegne della grande distribuzione e i parchi commerciali in Ticino.
Nel corso delle proprie attività - come si legge in una nota stampa odierna -, il Comitato ha individuato «un utilizzo improprio di fondi dell'Associazione da parte del proprio Presidente, di cui non era stato debitamente informato».
Su mandato dell’Assemblea, sono dunque state adottate le misure ritenute opportune, tra cui la preparazione delle necessarie azioni legali, a tutela dell'Associazione e dei suoi associati, anche con il supporto di specialisti esterni.
In questo contesto si inseriscono la cessazione di tutte le funzioni ricoperte da Lucibello in seno all’Associazione e l’uscita dalla stessa.
Il Comitato è attualmente al lavoro per garantire la transizione. Nel frattempo, l'Associazione continua a svolgere regolarmente la propria attività «a supporto dello sviluppo della grande distribuzione in Ticino, nell’interesse dei propri associati, degli altri attori economici del territorio e della clientela», conclude la nota.