Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo

BERNA - In Italia un’abitazione su due è dotata di aria condizionata, mentre in Svizzera e Germania solo una famiglia su venti ne possiede una. È quanto emerge da un sondaggio rappresentativo condotto da YouGov per conto di Galaxus su 2616 persone in Svizzera, Francia, Germania, Italia e Austria e che evidenzia profonde differenze culturali e pratiche nel modo di combattere il caldo domestico.