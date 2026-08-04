Swiss, sale il fatturato, cala l'utile
La compagnia ha risentito nel primo semestre 2026 delle conseguenze legate alla guerra in corso in Medio Oriente
ZURIGO - Swiss ha alle spalle un primo semestre 2026 altalenante. Il fatturato è aumentato del 3,2% a 2,77 miliardi di franchi. Al contrario, l'utile operativo della filiale di Lufthansa è diminuito del 3,2% a 189,3 milioni.
In questo contesto, la Swiss ha risentito delle conseguenze della guerra in Iran. L'esplosione dei costi del carburante si è fatta sentire nei conti in primavera, dopo che nel primo trimestre era stata ancora frenata da operazioni di copertura.
«Nei mesi da aprile a giugno, l'aumento dei costi del carburante è stato di circa il 50%», ha dichiarato il direttore finanziario Dennis Weber in un comunicato di martedì: «Il carburante è la nostra singola voce di costo più grande».
Tuttavia, le misure di risparmio e di efficienza avviate tempestivamente hanno già mostrato effetti e compenserebbero almeno in parte i prezzi elevati del cherosene. «Senza di esse, il calo dei risultati sarebbe stato maggiore», ha detto Weber.
Inoltre, i costi di manutenzione ancora elevati hanno continuato a gravare sui risultati. A ciò hanno contribuito, ad esempio, i problemi ai motori di parte della flotta a corto raggio.
Una forte domanda
Al contrario, la domanda sarebbe forte e i ricavi medi sono aumentati. «In particolare, le nostre offerte premium sul lungo raggio sono state ancora molto richieste e hanno sostenuto i nostri risultati. Tuttavia, la forte domanda e una rigorosa disciplina dei costi non sono state sufficienti a compensare gli effetti dei prezzi elevati del carburante», ha dichiarato Weber.
La Swiss ha trasportato nel primo semestre 8,5 milioni di passeggeri, pari allo 0,6% in più rispetto all'anno precedente. In totale, la Swiss ha effettuato circa 67'400 voli. Si tratta del 4,1% in meno rispetto a un anno fa.