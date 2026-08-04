Swiss, sale il fatturato, cala l'utile

Una forte domanda

Al contrario, la domanda sarebbe forte e i ricavi medi sono aumentati. «In particolare, le nostre offerte premium sul lungo raggio sono state ancora molto richieste e hanno sostenuto i nostri risultati. Tuttavia, la forte domanda e una rigorosa disciplina dei costi non sono state sufficienti a compensare gli effetti dei prezzi elevati del carburante», ha dichiarato Weber.