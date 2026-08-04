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Swiss, sale il fatturato, cala l'utile

La compagnia ha risentito nel primo semestre 2026 delle conseguenze legate alla guerra in corso in Medio Oriente
Swiss, sale il fatturato, cala l'utile
Depositphotos (swisshippo)
Fonte ats
di Redazione
Swiss, sale il fatturato, cala l'utile
La compagnia ha risentito nel primo semestre 2026 delle conseguenze legate alla guerra in corso in Medio Oriente

ZURIGO - Swiss ha alle spalle un primo semestre 2026 altalenante. Il fatturato è aumentato del 3,2% a 2,77 miliardi di franchi. Al contrario, l'utile operativo della filiale di Lufthansa è diminuito del 3,2% a 189,3 milioni.

In questo contesto, la Swiss ha risentito delle conseguenze della guerra in Iran. L'esplosione dei costi del carburante si è fatta sentire nei conti in primavera, dopo che nel primo trimestre era stata ancora frenata da operazioni di copertura.

«Nei mesi da aprile a giugno, l'aumento dei costi del carburante è stato di circa il 50%», ha dichiarato il direttore finanziario Dennis Weber in un comunicato di martedì: «Il carburante è la nostra singola voce di costo più grande».

Tuttavia, le misure di risparmio e di efficienza avviate tempestivamente hanno già mostrato effetti e compenserebbero almeno in parte i prezzi elevati del cherosene. «Senza di esse, il calo dei risultati sarebbe stato maggiore», ha detto Weber.

Inoltre, i costi di manutenzione ancora elevati hanno continuato a gravare sui risultati. A ciò hanno contribuito, ad esempio, i problemi ai motori di parte della flotta a corto raggio.

Una forte domanda
Al contrario, la domanda sarebbe forte e i ricavi medi sono aumentati. «In particolare, le nostre offerte premium sul lungo raggio sono state ancora molto richieste e hanno sostenuto i nostri risultati. Tuttavia, la forte domanda e una rigorosa disciplina dei costi non sono state sufficienti a compensare gli effetti dei prezzi elevati del carburante», ha dichiarato Weber.

La Swiss ha trasportato nel primo semestre 8,5 milioni di passeggeri, pari allo 0,6% in più rispetto all'anno precedente. In totale, la Swiss ha effettuato circa 67'400 voli. Si tratta del 4,1% in meno rispetto a un anno fa.

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