Dazi, 25 Paesi fanno causa a Trump. C'è anche la Svizzera

L'azione legale chiede al tribunale di bloccare e annullare i dazi, nonché di disporre il rimborso dei tributi versati dagli Stati. Inoltre, contesta il terzo tentativo dell'amministrazione di mantenere in vigore la politica tariffaria di Trump avvalendosi di una normativa diversa. Gli Stati sostengono che il tycoon stia facendo un uso improprio della Sezione 301 del Trade Act del 1974.

Il 24 luglio sono entrati in vigore i nuovi dazi punitivi voluti dal governo Trump nei confronti di una sessantina di partner commerciali, tra cui la Svizzera.