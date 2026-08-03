«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»

Una strada che, secondo Zverev, non porterebbe però alla soluzione del problema. «Non è molto complicato: a fine anno ci sono bonus per chi disputa tutti e nove i Masters 1000. Ma davvero pensate che Djokovic si preoccupi di qualche decina di migliaia di dollari in più o in meno?», ha chiesto retoricamente il tedesco.

Secondo il numero tre del ranking ATP, il vero problema non è la volontà dei giocatori, ma un calendario diventato sempre più pesante. In particolare, l’estensione dei Masters 1000 a dodici giorni avrebbe aumentato ulteriormente il carico fisico e mentale sui protagonisti. «Credo che molti forfait siano legati proprio alla durata di questi tornei», continua Zverev. «Giocare per due settimane è semplicemente troppo per alcuni giocatori».