Tra siccità e crollo del prezzo del latte: in crisi il formaggio svizzero per eccellenza

Intanto il caseificio dimostrativo di Affoltern ha cessato la produzione di Emmentaler oltre un anno fa. Da allora, dei 17 fornitori di latte della regione, due hanno chiuso, sei sono passati all’alimentazione con insilati e quattro forniscono latte per altri formaggi. Solo cinque di questi contadini sono rimasti fedeli al formaggio rossocrociato per eccellenza.