Angestellte Schweiz chiede un aumento salariale dell'1,5% per il 2027

La situazione economica sta migliorando, il che crea margini per un aumento degli stipendi, sostiene l'organizzazione in una nota odierna, ricordando che per il 2026 e il 2027 è previsto un incremento dell'inflazione dello 0,7%, a cui vanno ad aggiungersi anche gli aumenti dei premi di cassa malattia. La richiesta dell'1,5% va comunque considerata in modo differenziato a seconda del settore e dell'azienda.