SVIZZERA
Angestellte Schweiz chiede un aumento salariale dell'1,5% per il 2027
L'associazione punta anche su maggiori investimenti nella formazione e su migliori condizioni lavorative.
Deposit Photos
Fonte Ats
Angestellte Schweiz chiede un aumento salariale dell'1,5% per il 2027
0 / 1
Angestellte Schweiz chiede un aumento salariale dell'1,5% per il 2027
L'associazione punta anche su maggiori investimenti nella formazione e su migliori condizioni lavorative.
Angestellte Schweiz chiede un aumento salariale dell'1,5% per il 2027
L'associazione punta anche su maggiori investimenti nella formazione e su migliori condizioni lavorative.
BERNA - L'associazione Angestellte Schweiz chiede un aumento salariale medio dell'1,5% in vista della trattativa per il 2027. Auspica inoltre investimenti vincolanti nella formazione continua e in condizioni di lavoro salutari.
La situazione economica sta migliorando, il che crea margini per un aumento degli stipendi, sostiene l'organizzazione in una nota odierna, ricordando che per il 2026 e il 2027 è previsto un incremento dell'inflazione dello 0,7%, a cui vanno ad aggiungersi anche gli aumenti dei premi di cassa malattia. La richiesta dell'1,5% va comunque considerata in modo differenziato a seconda del settore e dell'azienda.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SVIZZERA