Niente Tinder, niente Instagram. Ma per i detenuti c'è Jail Mail

Nick B., peraltro, non è certo estraneo a questo mondo. Tra il 2020 e il 2021 ha passato un anno e sette mesi in carcere, e in lui è nata l'idea di mettere in contatto detenuti e persone all'esterno. In seguito alla sua scarcerazione, avvenuta nell'ottobre 2021, Nick B. ha poi scoperto Jail Mail e ha creato un'associazione volta a rendere realtà la versione svizzera del portale.