Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor
È stata individuata la fonte del focolaio che ha causato la morte di una persona e mandato in ospedale almeno 25 persone.
BASILEA - Nelle ultime due settimane, a Basilea, si è registrato un numero insolitamente elevato di casi di legionellosi. Una persona è morta, 25 sono state ricoverate in ospedale, di cui sette in terapia intensiva. Il focolaio è considerato uno dei più grandi degli ultimi anni in Svizzera. Non appena i casi sono diventati noti, è iniziata la ricerca dell’origine dell’infezione. Ben presto i sospetti si sono concentrati sulle torri di raffreddamento a umido (impianti di raffreddamento evaporativo). Ora c’è la certezza.
Quale era la fonte?
I batteri della legionella provenivano da due torri di raffreddamento sul tetto della sede centrale di Manor, a Basilea. Lo ha confermato lunedì sera un portavoce della catena di grandi magazzini al Tages-Anzeiger: durante un controllo del laboratorio cantonale sono stati rilevati livelli elevati di legionella in entrambe le torri. Subito dopo, «in coordinamento con le autorità competenti, sono state adottate tutte le misure necessarie e gli impianti interessati sono stati messi fuori servizio».
In totale sono stati esaminati dieci impianti di raffreddamento con torri a umido che emettono vapori, ha dichiarato il chimico cantonale Yves Parrat alla SRF. In due impianti sono stati trovati agenti patogeni del tipo Legionella pneumophila. Anche in altri sei impianti sono state rilevate legionelle, ma i tipi individuati non rappresentano un rischio per la salute umana.
Coinvolti anche dipendenti Manor
Secondo il portavoce di Manor, tre dipendenti presentano possibili sintomi di polmonite. «Ci rammarichiamo per la situazione: la tutela e il benessere dei dipendenti e dell’ambiente circostante sono la nostra massima priorità». Tra gli altri malati vi sono soprattutto residenti del quartiere, ma si registrano casi anche in altre zone di Basilea. Nonostante la disattivazione delle torri di raffreddamento responsabili del focolaio, Parrat prevede ulteriori casi nei prossimi giorni: il periodo di incubazione della legionella varia da due a dieci giorni.
Altri contagi in zone diverse: com’è possibile?
L’infezione da legionella avviene tramite l’inalazione di minuscole gocce d’acqua contaminate. Bere acqua non comporta rischi. Il contagio avviene più spesso sotto la doccia. Tuttavia, le torri di raffreddamento a umido, identificate come causa del focolaio, possono disperdere le goccioline contaminate per oltre 10 chilometri.