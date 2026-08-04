Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor

In totale sono stati esaminati dieci impianti di raffreddamento con torri a umido che emettono vapori, ha dichiarato il chimico cantonale Yves Parrat alla SRF. In due impianti sono stati trovati agenti patogeni del tipo Legionella pneumophila. Anche in altri sei impianti sono state rilevate legionelle, ma i tipi individuati non rappresentano un rischio per la salute umana.

Coinvolti anche dipendenti Manor

Secondo il portavoce di Manor, tre dipendenti presentano possibili sintomi di polmonite. «Ci rammarichiamo per la situazione: la tutela e il benessere dei dipendenti e dell’ambiente circostante sono la nostra massima priorità». Tra gli altri malati vi sono soprattutto residenti del quartiere, ma si registrano casi anche in altre zone di Basilea. Nonostante la disattivazione delle torri di raffreddamento responsabili del focolaio, Parrat prevede ulteriori casi nei prossimi giorni: il periodo di incubazione della legionella varia da due a dieci giorni.