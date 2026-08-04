SVIZZERA
Abbonamento generale più caro, ma non quanto preannunciato
Alliance Swisspass annuncia una revisione al ribasso dell'incremento delle tariffe
TiPress
Fonte ats
Abbonamento generale più caro, ma non quanto preannunciato
Alliance Swisspass annuncia una revisione al ribasso dell'incremento delle tariffe
BERNA - L'abbonamento generale di seconda classe per adulti aumenterà dal 13 dicembre in misura minore rispetto a quanto annunciato finora. A seguito di colloqui con il Sorvegliante dei prezzi, il settore ha ridotto di 100 franchi l'incremento tariffario previsto. Lo ha comunicato oggi Alliance Swisspass.
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