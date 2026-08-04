Nei Grigioni diminuiscono gli attacchi del lupo a greggi e bestiame

Le predazioni non sono diminuite solo nei Grigioni, ma in tutte le regioni in cui sono presenti branchi di lupi. Secondo Gruppo Lupo Svizzera fino ad ora sono stati predati in totale 183 animali da reddito durante la stagione sugli alpeggi, mentre l'anno scorso erano 402. Le cifre non comprendono le predazioni in Ticino, perché il Cantone non ha ancora pubblicato i dati di quest'anno.

«La forte diminuzione degli attacchi nei Cantoni in cui si trovano lupi è dovuta principalmente al rafforzamento delle misure di protezioni delle greggi», si legge in un comunicato dell'associazione pubblicato a fine luglio. Il direttore, David Gerke, ha spiegato in un'intervista rilasciata ai microfoni di SRF che la regolazione preventiva può portare sollievo a livello locale, «ma non è responsabile, su larga scala, di una diminuzione del numero di predazioni». Infatti queste sono in calo anche in zone in cui non sono stati uccisi degli esemplari di lupo.