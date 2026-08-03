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«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»

Rezaei: attacco annullato dopo le scuse di Kiev per il raid contro una nave nel Mar Caspio a fine luglio
«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»
IMAGO
Fonte Ats Ans
di Redazione
«Pronti a colpire l’Ucraina, poi abbiamo rinunciato»
Rezaei: attacco annullato dopo le scuse di Kiev per il raid contro una nave nel Mar Caspio a fine luglio

TEHERAN - L’Iran era pronto a colpire tre obiettivi in Ucraina, ma ha deciso di rinunciare dopo aver ricevuto delle scuse. Lo ha dichiarato Mohsen Rezaei, alto funzionario iraniano, citato dai media internazionali.

«Eravamo pronti ad attaccare tre località in Ucraina, ma dopo le scuse del Paese abbiamo annullato l’attacco», ha affermato Rezaei, riferendosi a un piano elaborato nelle scorse settimane.

Le dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle tensioni seguite a un episodio avvenuto a fine luglio, quando una nave iraniana è stata colpita nel Mar Caspio in un’azione attribuita all’Ucraina.

Secondo quanto riportato, Teheran aveva ventilato la possibilità di una rappresaglia, poi rientrata dopo il passo indietro di Kiev. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sui possibili obiettivi né sulla natura delle scuse citate dal funzionario iraniano.

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