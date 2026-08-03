500 euro per ogni battesimo: è polemica

L’iniziativa nasce da un progetto dell’imprenditore Peter Löw. Con il nome di "Angelo Custode di Starnberg", Löw donerà 500 euro per ogni bambino battezzato nelle parrocchie cattoliche della zona. Per quest’anno sono disponibili complessivamente 20'000 euro, destinati a un massimo di 40 battesimi.

Secondo quanto riferito dai media cattolici locali, l’iniziativa ha acceso il dibattito anche a livello locale. Il parroco di Starnberg, pur riconoscendo l’alto costo della vita nella regione e la necessità di sostenere le famiglie, ha spiegato che alcuni parrocchiani hanno percepito la misura come un "tradimento della reputazione della Chiesa".