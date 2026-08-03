500 euro per ogni battesimo: è polemica
Sul lago di Starnberg l’iniziativa di un imprenditore divide: sostegno alle famiglie o intreccio inopportuno tra sacramenti e denaro?
STARNBERG - Arrivano 500 euro per i bambini appena battezzati nelle parrocchie cattoliche sul lago di Starnberg, in Baviera. La campagna "Angelo custode di Starnberg", promossa da un imprenditore locale, sta suscitando critiche anche da parte della diocesi di Augusta.
Sebbene tale generosità sia generalmente "una sincera espressione di carità", un portavoce della diocesi ha dichiarato al portale katholisch.de che quando "la ricezione dei sacramenti e gli aspetti finanziari, per quanto ben intenzionati, si intrecciano troppo strettamente, inevitabilmente sorge un senso di disagio nella prospettiva della Chiesa".
L’iniziativa nasce da un progetto dell’imprenditore Peter Löw. Con il nome di "Angelo Custode di Starnberg", Löw donerà 500 euro per ogni bambino battezzato nelle parrocchie cattoliche della zona. Per quest’anno sono disponibili complessivamente 20'000 euro, destinati a un massimo di 40 battesimi.
Secondo quanto riferito dai media cattolici locali, l’iniziativa ha acceso il dibattito anche a livello locale. Il parroco di Starnberg, pur riconoscendo l’alto costo della vita nella regione e la necessità di sostenere le famiglie, ha spiegato che alcuni parrocchiani hanno percepito la misura come un "tradimento della reputazione della Chiesa".