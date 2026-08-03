Emergenza a Ceuta: nelle strade ancora fra 3000 e 5000 migranti

Gaitan ha riconosciuto che "la situazione è molto difficile" e che in questo momento "queste persone si trovano in diverse aree della città, prevalentemente in zone di scogliere e sulle colline". Se non si convinceranno a rimpatriare volontariamente nei paesi di origine, la sfida della loro gestione "è molto complessa", poiché "bisogna tenere conto che il Centro di soggiorno temporaneo Ceti, che ha una capacità di accoglienza di 600 persone, è totalmente occupato e (...) assolutamente al collasso", ha sottolineato l'assessore.

Particolarmente "difficile" è stata definita da Gaitan la situazione dei profughi minorenni. "Attualmente abbiamo 862 minori censiti. La capacità che ci attribuisce il governo centrale è di 29: stiamo parlando di un sovraoccupazione di quasi il 3000 per cento", e il numero "potrà aumentare nei prossimi giorni".