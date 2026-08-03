Cerca e trova immobili
Segnalaci
ITALIA

Maxi incidente tra Terni e Rieti: il bilancio sale a sei morti e 34 feriti

Nello scontro sono rimasti coinvolti un bus, un camper e due auto. Dei feriti, otto sono gravi.
Maxi incidente tra Terni e Rieti: il bilancio sale a sei morti e 34 feriti
Vigili del fuoco
Fonte Ats Ans
di Redazione
Maxi incidente tra Terni e Rieti: il bilancio sale a sei morti e 34 feriti
Nello scontro sono rimasti coinvolti un bus, un camper e due auto. Dei feriti, otto sono gravi.

TERNI - È di sei morti e 34 feriti, di cui otto in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada tra Terni, in Umbria, e Rieti, nel Lazio. I feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali della zona, tra cui Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.

A fare il punto è stata la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi in prefettura a Terni. «È stata una maxi emergenza, catastrofica, subito classificata come tale», ha dichiarato, spiegando che il protocollo è stato attivato immediatamente, ancora prima dell’arrivo dei sanitari sul posto.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti un bus navetta, un camper e due automobili. Il bus trasportava turisti diretti alla Cascata delle Marmore. Le persone rimaste illese sono state assistite sul posto e, per chi ne aveva necessità, accolte a Terni.

ITALIA
Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

La presidente ha ringraziato il personale sanitario e la Regione Lazio per il supporto, sottolineando la complessità dell’intervento in una giornata già segnata da altri incidenti nel territorio ternano. «Un sistema che è stato messo alla prova ma qui la prova sono i troppi morti», ha detto.

Proietti non è entrata nel dettaglio della dinamica, affidata alle forze dell’ordine, ma ha lanciato un appello sulla sicurezza stradale. «Ci troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo. Dobbiamo fare un’analisi accurata sulle strade e ridurre al minimo possibile tutti i rischi», ha affermato, chiamando in causa anche Anas e gli enti gestori.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
buscamperferitiincidenteitaliamaxi incidentemortirietiterni
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
2 gior
28

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
2 gior
453
468

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
2 gior
8
54

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
2 gior
144
289

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
2 gior
3
85

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
2 gior
33
79

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

«Costretti a macellare le nostre vacche»
LIVE
SVIZZERA
21 ore
31
171

«Costretti a macellare le nostre vacche»

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 gior
10
64

Festa Nazionale, è caldo record in Ticino

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi
LIVE
LUGANO
1 gior
98
207

«È un declino». La chiusura di Gucci ferisce i luganesi

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
3 gior
31
65

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
3 ore
18
74

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi
LIVE
CANTONE
1 gior
56
153

Lega-UDC, la porta si chiude: Piccaluga replica a Marchesi

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
3 gior
63
286

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
3 gior
6
17

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»
LIVE
CANTONE
14 ore
64
160

Gobbi: «La Lega è in difficoltà»

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL
LIVE
LUGANO
18 ore
16

Tre persone in difficoltà in acqua: salvate dal personale della SNL

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
2 gior

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
3 gior

È morto Franco Baresi

Cassis e quel cappellino "ticinese"...
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
1 gior
38
146

Cassis e quel cappellino "ticinese"...

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
58
179

E alla fine... i fuochi d'artificio incantano Lugano

Crolla il tetto di una casa
LIVE
SAN GALLO
23 ore
1
17

Crolla il tetto di una casa

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
2 gior
16
48

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
3 gior
4
56

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
3 gior
8
36

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video
LIVE
CANTONE
1 gior
4
46

È la casa più grande del Ticino ed è a cielo aperto: il video

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti
LIVE
ITALIA
12 ore

Camper invade la corsia opposta e si scontra con un pullman: sei morti e 26 feriti

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne
LIVE
SVIZZERA
16 ore

Due escursioni finiscono in tragedia: morti un 80enne e un 17enne

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne
LIVE
SAN GALLO
1 gior

Si sente male mentre va in bici: muore un 65enne

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne
LIVE
TURGOVIA
2 gior

Scontro frontale in galleria: morta una 60enne

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»
LIVE
LUGANO
2 gior
14
26

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

Sommer si affida alla ricetta di Federer
LIVE
CALCIO
2 gior
21

Sommer si affida alla ricetta di Federer

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
2 gior
15
47

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Agosto, radar mio non ti conosco
LIVE
CANTONE
2 gior
4
14

Agosto, radar mio non ti conosco

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
LIVE
TRAFFICO
2 gior
18
51

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
LIVE
CANTONE
2 gior
31

Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»
LIVE
CANTONE
2 gior
18

«Minuti di attesa che con la canicola possono diventare un tormento»

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino
LIVE
UEFA
1 gior
12
83

Il passo indietro non basta: la UEFA ritira la fiducia a Infantino

No, il morso della zecca non è doloroso
LIVE
CANTONE
1 gior
10
21

No, il morso della zecca non è doloroso

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa
LIVE
CANTONE
2 gior
38
93

«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
5
37

Dal bullismo (subito) al trono del calcio mondiale: chi è davvero Gianni Infantino

Caos Infantino, ora parla Blatter
LIVE
CALCIO
2 gior
4
39

Caos Infantino, ora parla Blatter

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!
LIVE
AGENDONE
3 gior
19

È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita
LIVE
RIVIERA
2 gior

Infortunio di canyoning a Cresciano, donna ferita

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come
LIVE
LUGANO
21 ore
20
57

Un milione di kg di CO2 risparmiati, ecco come

Buffon punzecchia Mancini
LIVE
CALCIO
21 ore
3
19

Buffon punzecchia Mancini

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
LIVE
AIROLO
1 gior
10
46

«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
LIVE
ATTUALITÀ
1 gior
46
133

Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

Sorpresi dal temporale mentre facevano stand-up paddle: dispersi
LIVE
GLARONA
2 gior
15

Sorpresi dal temporale mentre facevano stand-up paddle: dispersi

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Attacco annullato, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 ore
6
8

Attacco annullato, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran

Rubati dati di 31mila società
LIVE
LIECHESTEIN
13 ore
10

Rubati dati di 31mila società

Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti
LIVE
GRECIA
14 ore

Impatto tra elicotteri antincendio: morti i due piloti

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo
LIVE
ITALIA
15 ore

Speronato per gelosia, 36enne muore a Somma Lombardo

Ranch degli orrori, il Dipartimento di Giustizia frena e non consegna i documenti
LIVE
EPSTEIN FILES
16 ore
3
45

Ranch degli orrori, il Dipartimento di Giustizia frena e non consegna i documenti

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme
LIVE
GRECIA
17 ore
3

Due elicotteri si scontrano mentre domano le fiamme

Salgono a cinque i morti dell'attentato al ristorante
LIVE
RUSSIA
18 ore
1
24

Salgono a cinque i morti dell'attentato al ristorante

Giovani sicari reclutati online: la rete Foxtrot colpisce in Europa
LIVE
DAL MONDO
19 ore
5
41

Giovani sicari reclutati online: la rete Foxtrot colpisce in Europa

Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli
LIVE
ITALIA
21 ore
2

Campi Flegrei, riapre il porto di Pozzuoli

Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»
LIVE
MEDIO ORIENTE
21 ore
3
27

Iran smentisce Trump: «Menzogna che Teheran abbia chiesto di non attaccare»