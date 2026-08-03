Maxi incidente tra Terni e Rieti: il bilancio sale a sei morti e 34 feriti

La presidente ha ringraziato il personale sanitario e la Regione Lazio per il supporto, sottolineando la complessità dell’intervento in una giornata già segnata da altri incidenti nel territorio ternano. «Un sistema che è stato messo alla prova ma qui la prova sono i troppi morti», ha detto.

Proietti non è entrata nel dettaglio della dinamica, affidata alle forze dell’ordine, ma ha lanciato un appello sulla sicurezza stradale. «Ci troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo. Dobbiamo fare un’analisi accurata sulle strade e ridurre al minimo possibile tutti i rischi», ha affermato, chiamando in causa anche Anas e gli enti gestori.