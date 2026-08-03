Maxi incidente tra Terni e Rieti: il bilancio sale a sei morti e 34 feriti
Nello scontro sono rimasti coinvolti un bus, un camper e due auto. Dei feriti, otto sono gravi.
Nello scontro sono rimasti coinvolti un bus, un camper e due auto. Dei feriti, otto sono gravi.
TERNI - È di sei morti e 34 feriti, di cui otto in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la strada tra Terni, in Umbria, e Rieti, nel Lazio. I feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali della zona, tra cui Terni, Perugia, Spoleto, Foligno e Rieti.
A fare il punto è stata la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, al termine di una riunione di coordinamento dei soccorsi in prefettura a Terni. «È stata una maxi emergenza, catastrofica, subito classificata come tale», ha dichiarato, spiegando che il protocollo è stato attivato immediatamente, ancora prima dell’arrivo dei sanitari sul posto.
Nell’incidente sono rimasti coinvolti un bus navetta, un camper e due automobili. Il bus trasportava turisti diretti alla Cascata delle Marmore. Le persone rimaste illese sono state assistite sul posto e, per chi ne aveva necessità, accolte a Terni.
La presidente ha ringraziato il personale sanitario e la Regione Lazio per il supporto, sottolineando la complessità dell’intervento in una giornata già segnata da altri incidenti nel territorio ternano. «Un sistema che è stato messo alla prova ma qui la prova sono i troppi morti», ha detto.
Proietti non è entrata nel dettaglio della dinamica, affidata alle forze dell’ordine, ma ha lanciato un appello sulla sicurezza stradale. «Ci troviamo ancora una volta di fronte a un incidente di troppo. Dobbiamo fare un’analisi accurata sulle strade e ridurre al minimo possibile tutti i rischi», ha affermato, chiamando in causa anche Anas e gli enti gestori.