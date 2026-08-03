Attacco annullato, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran

Trump aveva annullato, secondo le sue dichiarazioni, il grande attacco pianificato nella notte di sabato facendo riferimento ai progressi negli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Ha parlato dei «contorni di un accordo» che si stavano delineando. Tuttavia, con questa rappresentazione, Trump resta isolato: finora non ci sono dichiarazioni simili da altri Stati della regione.

Trump: l'attacco sarebbe stato «devastante» per l'Iran

Trump ha ribadito la sua versione secondo cui le forze armate statunitensi hanno rinunciato a una nuova ondata di attacchi devastanti contro l'Iran solo su richiesta dell'importante alleato Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e dell'Iran stesso, praticamente all'ultimo minuto. "Sarebbe stato il più grande attacco dalla Seconda guerra mondiale, e sarebbe stato devastante per loro", ha detto Trump domenica sera (ora locale) ai giornalisti a bordo del suo aereo presidenziale durante il volo dal New Jersey a Washington.