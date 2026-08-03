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Attacco annullato, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran

I negoziati dovrebbero tenersi già nel pomeriggio di lunedì. Ma quanto è veramente vicino un possibile accordo?
Attacco annullato, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran
AFP
Fonte ats
di Redazione
Attacco annullato, Trump annuncia nuovi colloqui con l'Iran
I negoziati dovrebbero tenersi già nel pomeriggio di lunedì. Ma quanto è veramente vicino un possibile accordo?

WASHINGTON D.C. - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di aver annullato, secondo le sue parole, il più grande attacco delle forze armate statunitensi «dalla Seconda guerra mondiale» per dare una possibilità a nuovi negoziati con l'Iran. I colloqui dovrebbero svolgersi nel pomeriggio di lunedì, come ha annunciato Trump. Inizialmente non era chiaro dove si sarebbero tenuti i negoziati, quanto sarebbero durati e chi vi avrebbe partecipato esattamente. Dall'Iran, nella notte, non è arrivata inizialmente alcuna conferma di colloqui pianificati.

Un'importanza particolare nei negoziati dovrebbe averla una regolamentazione per l'apertura dello Stretto di Hormuz al traffico navale. Inoltre, anche il controverso programma nucleare dell'Iran dovrebbe essere oggetto dei colloqui. Questi due temi hanno già dominato i precedenti cicli di negoziati, che si sono svolti in Pakistan e in Svizzera.

Trump aveva annullato, secondo le sue dichiarazioni, il grande attacco pianificato nella notte di sabato facendo riferimento ai progressi negli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra. Ha parlato dei «contorni di un accordo» che si stavano delineando. Tuttavia, con questa rappresentazione, Trump resta isolato: finora non ci sono dichiarazioni simili da altri Stati della regione.

Trump: l'attacco sarebbe stato «devastante» per l'Iran
Trump ha ribadito la sua versione secondo cui le forze armate statunitensi hanno rinunciato a una nuova ondata di attacchi devastanti contro l'Iran solo su richiesta dell'importante alleato Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e dell'Iran stesso, praticamente all'ultimo minuto. "Sarebbe stato il più grande attacco dalla Seconda guerra mondiale, e sarebbe stato devastante per loro", ha detto Trump domenica sera (ora locale) ai giornalisti a bordo del suo aereo presidenziale durante il volo dal New Jersey a Washington.

Il ministro della Difesa Pete Hegseth ha scritto sulla piattaforma X che l'esercito "era pronto - e resta pronto - a un livello che non si vedeva dalla Seconda guerra mondiale". Secondo i media statunitensi, le forze armate USA avrebbero dovuto prendere di mira anche infrastrutture e impianti energetici iraniani nella loro nuova ondata di attacchi. Trump ha detto che l'attacco è stato per il momento sospeso, ma i piani potrebbero essere "attuati in qualsiasi momento".

Trump ha spiegato di aver annullato i nuovi attacchi solo perché gli alleati della regione gli avevano detto che un accordo era probabilmente imminente. «Penso che ci sia un accordo», ha detto. Anche la parte iraniana avrebbe fatto capire di volere un "accordo". E i negoziati potrebbero evitare molto spargimento di sangue.

Quali progressi ci sono nei negoziati?
Tuttavia, ci sono dubbi sul fatto che un accordo con l'Iran sullo Stretto di Hormuz e sul programma nucleare sia davvero così vicino come sostiene Trump. Da un lato, le questioni in discussione sono estremamente complesse e gli interessi delle parti in conflitto sono opposti. Dall'altro, non sarebbe la prima volta che Trump parla di una svolta che poi viene smentita da altre parti o che successivamente fallisce nella realtà.

L'Iran e gli altri Stati della regione che probabilmente hanno partecipato ai colloqui sono rimasti riservati dopo le dichiarazioni di Trump. Il Qatar e l'Arabia Saudita, ad esempio, hanno invitato alla de-escalation. Il Qatar ha inoltre chiesto l'attuazione dell'accordo quadro tra le parti in guerra.

L'Iran e gli Stati Uniti avevano concordato a metà giugno questo accordo per porre fine alla guerra in corso dalla fine di febbraio. Entro un periodo di transizione di 60 giorni avrebbero dovuto essere definiti ulteriori dettagli. Tuttavia, fin dall'inizio ci sono stati dubbi sulla solidità dell'accordo - e nel frattempo si sono verificati ripetuti violenti attacchi reciproci.

A luglio, ad esempio, per quasi due settimane ci sono stati attacchi quotidiani delle forze armate statunitensi contro obiettivi in Iran e attacchi iraniani contro basi statunitensi negli Stati del Golfo Persico e in Giordania.

Conflitto sullo stretto
Il blocco di fatto dello Stretto di Hormuz è per l'Iran, dall'inizio della guerra, probabilmente il mezzo di pressione più efficace contro gli Stati Uniti. Lo stretto è di importanza cruciale, tra l'altro, per l'esportazione di fertilizzanti, petrolio e gas dagli Stati del Golfo Persico. Il blocco di Teheran porta a prezzi più alti sui mercati mondiali. E i repubblicani di Trump dovranno affrontare il giudizio degli elettori tra poco più di tre mesi alle elezioni di medio termine del Congresso degli Stati Uniti - prezzi elevati dei carburanti sono per loro estremamente scomodi.

Colloqui con l'Oman
Lo stretto avrebbe dovuto essere riaperto già in seguito all'accordo quadro di giugno. Ma ciò non è mai avvenuto: dopo un iniziale aumento, il traffico navale, lo stretto è stato nuovamente quasi completamente bloccato da nuovi attacchi. L'esercito statunitense, dal canto suo, ha rinnovato il suo blocco navale come mezzo di pressione contro l'Iran, per tagliare al paese le entrate derivanti dall'esportazione di petrolio greggio. Le esportazioni di petrolio sono la principale fonte di reddito dell'apparato di potere a Teheran.

L'Iran rivendica per sé il controllo del traffico nello stretto e vuole riscuotere un pedaggio. Attualmente Teheran sta negoziando con l'Oman, l'altro Stato rivierasco dello Stretto di Hormuz, una nuova regolamentazione. I colloqui sarebbero nella fase finale, ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghtschi secondo l'agenzia di stampa statale Irna. Prima della guerra con l'Iran, lo stretto era completamente aperto alla navigazione internazionale.

Trump cita il programma nucleare iraniano come motivo di guerra
L'accordo quadro prevedeva anche ulteriori negoziati sul programma nucleare iraniano. In particolare Israele, ma anche gli Stati Uniti e diversi altri Stati, accusano l'Iran di lavorare alla costruzione di bombe atomiche. L'Iran nega. Gli esperti non ritengono che su questo tema si possa raggiungere rapidamente un accordo. La presunta minaccia rappresentata dal programma nucleare iraniano è stata una delle ragioni che Trump ha addotto come motivazione per gli attacchi americano-israeliani contro l'Iran. All'inizio aveva detto che la guerra sarebbe durata solo poche settimane. Ora è al sesto mese.

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