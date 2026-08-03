L'Iran smentisce i negoziati con gli USA

«La guerra degli Stati Uniti contro l'Iran è una guerra contro l'intera regione ed è importante che i paesi della regione sappiano di avere una parte di responsabilità nella situazione attuale», ha aggiunto, riferendosi all'appello dell'Arabia Saudita agli Stati Uniti per la fine del conflitto. Washington ha «causato insicurezza nella regione, ma è dimostrato che il potere di deterrenza dell'Iran ha fermato il nemico».

Stando a quanto riferisce la rete televisiva satellitare qatariota Al-Jazeera il portavoce ha anche affermato che l'Iran non ha intenzione di ospitare o inviare delegazioni «in questi giorni». «Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni».