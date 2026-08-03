Accesso a pagamento ai post di Trump: polemiche per l’impatto sui mercati

Parallelamente, il presidente impiega la piattaforma anche per esprimere giudizi su aziende e titoli, con effetti sulle quotazioni di Borsa. In questo contesto si inserisce l’introduzione di un servizio a pagamento che consente agli utenti premium di ricevere i post in anticipo rispetto al pubblico. L’obiettivo è evidente: permettere a chi dispone delle informazioni per primo di muoversi sui mercati con maggiore tempestività.

Un episodio particolarmente discusso riguarda proprio l’annuncio sui dazi: poche ore prima della comunicazione ufficiale, Trump aveva scritto «THIS IS A GREAT TIME TO BUY». In seguito all’annuncio, l’indice S&P 500 è salito di quasi il 10%, mentre il Dow Jones ha guadagnato circa 3000 punti. In altri casi, il presidente ha indicato esplicitamente titoli specifici, citando anche i simboli ticker.