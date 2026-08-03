Un "corridoio" nello stretto di Hormuz?
L'Iran e l'Oman trattano una nuova gestione congiunta del traffico marittimo per regolare temporaneamente i passaggi commerciali
Secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero degli Esteri Ismail Baghai, l'Iran sta negoziando con l'Oman un corridoio marittimo congiunto e provvisorio nello Stretto di Hormuz.
Si tratta di un percorso circolare invece di diversi canali di navigazione separati, ha dichiarato Baghai secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Irna. Questa nuova rotta marittima potrebbe essere utilizzata temporaneamente, fino a quando non verrà raggiunta una regolamentazione definitiva.
La disputa sui diritti di passaggio in quella che è una rotta internazionale chiave per petrolio, gas e fertilizzanti è considerata una delle principali cause della recente escalation nel conflitto militare tra Stati Uniti e Iran.
Secondo il modello proposto, petroliere e navi cargo entrano nello Stretto di Hormuz su una rotta settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane. Dopo aver fatto scalo in porti in Iran o negli Stati arabi del Golfo, per il viaggio di ritorno utilizzano una rotta meridionale attraverso le acque territoriali omanite.
Quelle acque con due padroni
Lo Stretto di Hormuz misura nel suo punto più stretto solo circa 39 chilometri. Poiché sia l'Iran che l'Oman rivendicano ciascuno una zona di dodici miglia nautiche (circa 22,2 chilometri), le acque territoriali dei due paesi confinanti si sovrappongono. In questa zona non esistono acque internazionali. La Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos) garantisce in quell'area il diritto al transito e vieta il blocco delle navi mercantili. L'Iran non accetta questa situazione giuridica.
La nuova regolamentazione prevista limita la libera navigazione rispetto al periodo precedente l'inizio del conflitto militare. L'Iran potrebbe, ad esempio, controllare quali navi di quali paesi entrano nello Stretto di Hormuz. Alle navi da guerra, tra l'altro, potrebbe essere negato il passaggio.