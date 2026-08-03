Un "corridoio" nello stretto di Hormuz?

La disputa sui diritti di passaggio in quella che è una rotta internazionale chiave per petrolio, gas e fertilizzanti è considerata una delle principali cause della recente escalation nel conflitto militare tra Stati Uniti e Iran.

Secondo il modello proposto, petroliere e navi cargo entrano nello Stretto di Hormuz su una rotta settentrionale attraverso le acque territoriali iraniane. Dopo aver fatto scalo in porti in Iran o negli Stati arabi del Golfo, per il viaggio di ritorno utilizzano una rotta meridionale attraverso le acque territoriali omanite.