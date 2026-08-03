Ceuta, le discussioni dopo l'attacco spagnolo all'Italia

La scorsa settimana fino a 60mila persone hanno raggiunto l’enclave spagnola partendo dal Marocco, in un movimento che ha riacceso il dibattito sulla gestione dei flussi migratori e sulla cooperazione tra i Paesi membri. L’incontro è stato convocato su richiesta di 22 dei 27 capi di Stato e di governo dell’Unione europea, con l’obiettivo di confrontarsi sulle conseguenze dell’episodio e sulle eventuali risposte comuni da adottare.

Le critiche spagnole

La vigilia dell'incontro è stata però segnata da polemiche politiche a distanza. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea, richiede maggiore solidarietà fra gli Stati membri e «ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza», fra cui l'Italia. Lo ha detto il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, in una intervista all'emittente televisiva pubblica Tve alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'UE.