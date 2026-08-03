Caldo record, i nordcoreani scappano al mare

La Corea del Sud ha registrato tre giorni consecutivi di temperature record a partire da venerdì, con un picco di 42,5 °C raggiunto domenica. Anche nel Nord le condizioni sono particolarmente severe: a Pyongyang e nelle province di Phyongan e Jagang le temperature massime giornaliere previste oscillano tra i 35 °C e i 40 °C, sempre secondo i media statali.

Le immagini diffuse - e riprese dall'agenzia stampa France Presse - mostrano affollamenti lungo la costa, segno dell’impatto diretto dell’ondata di calore sulla popolazione.