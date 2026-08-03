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COREA DEL NORD

Caldo record, i nordcoreani scappano al mare

Superati domenica i 42 gradi
Caldo record, i nordcoreani scappano al mare
Caldo record, i nordcoreani scappano al mare
AFP
Fonte Afp
elaborata da Redazione
Caldo record, i nordcoreani scappano al mare
Superati domenica i 42 gradi

PYONGYANG - Un’ondata di caldo senza precedenti sta colpendo la penisola coreana, spingendo centinaia di nordcoreani a cercare refrigerio lungo la costa. Secondo immagini diffuse dai media di Stato di Pyongyang, nel fine settimana numerose persone si sono riversate nella zona turistica balneare di Wonsan Kalma.

La Corea del Sud ha registrato tre giorni consecutivi di temperature record a partire da venerdì, con un picco di 42,5 °C raggiunto domenica. Anche nel Nord le condizioni sono particolarmente severe: a Pyongyang e nelle province di Phyongan e Jagang le temperature massime giornaliere previste oscillano tra i 35 °C e i 40 °C, sempre secondo i media statali.

Le immagini diffuse - e riprese dall'agenzia stampa France Presse - mostrano affollamenti lungo la costa, segno dell’impatto diretto dell’ondata di calore sulla popolazione.

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