La Faa certifica il Boeing 737 Max 7 dopo anni di ritardi

Tra gli interventi richiesti figurano aggiornamenti al software di controllo del volo, al sistema di avviso per l’equipaggio e una riprogettazione del sistema antighiaccio del motore, con l’obiettivo di evitare il surriscaldamento. Il processo di certificazione è stato rallentato anche dal maggiore controllo normativo seguito agli incidenti mortali che hanno coinvolto il Max 8 nel 2018 e nel 2019, oltre che da altre criticità legate alla sicurezza e alla produzione.

Dopo l’annuncio, Boeing ha registrato un forte rialzo a Wall Street, con il titolo in crescita del 5,83%. Secondo quanto riferito da Cnbc, i vettori possono iniziare a trasportare passeggeri poco dopo la certificazione, anche se l’integrazione degli aeromobili nelle operazioni può richiedere diversi mesi.