La Faa certifica il Boeing 737 Max 7 dopo anni di ritardi
Via libera al modello più piccolo della famiglia Max: richiesti aggiornamenti tecnici e di sicurezza dopo un lungo iter
WASHINGTON - La Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia statunitense per l’aviazione civile, ha certificato il Boeing 737 Max 7, il modello più piccolo della famiglia di aerei più venduta dell’azienda, dopo quasi un decennio di ritardi.
L’agenzia ha spiegato che l’approvazione «riflette anni di lavoro costante per risolvere complesse questioni tecniche e per completare un’approfondita revisione del progetto dell’aereo e delle relative analisi di sicurezza». La Faa ha inoltre richiesto che il Max 7 incorporasse miglioramenti chiave per soddisfare i requisiti dell’Aircraft Certification, Safety, and Accountability Act.
Tra gli interventi richiesti figurano aggiornamenti al software di controllo del volo, al sistema di avviso per l’equipaggio e una riprogettazione del sistema antighiaccio del motore, con l’obiettivo di evitare il surriscaldamento. Il processo di certificazione è stato rallentato anche dal maggiore controllo normativo seguito agli incidenti mortali che hanno coinvolto il Max 8 nel 2018 e nel 2019, oltre che da altre criticità legate alla sicurezza e alla produzione.
Dopo l’annuncio, Boeing ha registrato un forte rialzo a Wall Street, con il titolo in crescita del 5,83%. Secondo quanto riferito da Cnbc, i vettori possono iniziare a trasportare passeggeri poco dopo la certificazione, anche se l’integrazione degli aeromobili nelle operazioni può richiedere diversi mesi.
Il gruppo di Seattle resta ora in attesa della certificazione Faa per un altro modello, il 737 Max 10, il più grande della famiglia, oltre che per il 777X. Parallelamente, Boeing sta lavorando per aumentare la produzione dei modelli 737 Max e 787 Dreamliner, nel tentativo di rafforzare la ripresa dopo anni di crisi. A luglio è stata inaugurata una nuova linea produttiva a Everett, nello Stato di Washington, dedicata ai 737 Max.