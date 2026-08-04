Attacco hacker nel Liechtenstein, allarme pure in Svizzera

Il registro, introdotto nel 2021 su pressione internazionale per prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, non è una peculiarità del principato. «Esistono da alcuni anni in tutti gli stati membri dell'Ue e dello Spazio economico europeo. E in Svizzera abbiamo avuto la stessa discussione un anno fa, quando si è discusso della creazione di un nuovo registro statale della trasparenza, che entrerà in vigore il primo ottobre. Le associazioni e le fondazioni non saranno però rilevate: il parlamento si è opposto».

Secondo Sprecher i dati sottratti a Vaduz sono di grande interesse per il fisco, ben più che per il grande pubblico. «Sapere chi può accedere al patrimonio di una fondazione è interessante soprattutto per le autorità tributarie. Se i dati venissero pubblicati, verrebbero a galla fondazioni che il pubblico finora non conosce, e come beneficiari economici apparirebbero persone che, per esempio, al fisco tedesco non sono note».