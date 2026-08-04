Attacco informatico ai server UFIT: compromessi 200 account

Finora, si legge in un comunicato odierno dell'UFIT, non ci sono indicazioni che lascino supporre una fuga di dati. L'UFIT sta dunque reinstallando i suoi server e, per questa ragione, fino alla fine dei lavori l'accesso da parte di terzi non sarà possibile. I collaboratori dell'Amministrazione federale hanno invece a disposizione canali alternativi. In ogni caso sulla piattaforma in questione non è consentito salvare informazioni confidenziali o dati personali che necessitano particolare protezione, riferisce la nota.