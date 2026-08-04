Infortunio sul lavoro, 16enne soccorso dalla Rega

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 14 alla centrale operativa cantonale, che ha ricevuto la segnalazione di un incidente avvenuto all’interno di un’azienda in Deucherstrasse. Secondo le prime ricostruzioni della polizia cantonale di Turgovia, il ragazzo stava lavorando con una pressa piegatrice quando si è schiacciato i pollici, riportando lesioni di media entità.

Dopo le prime cure prestate sul posto dai soccorritori, il giovane è stato elitrasportato in ospedale dalla Rega. La dinamica esatta dell’incidente è attualmente al vaglio della polizia cantonale di Turgovia.