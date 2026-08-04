Auto contro moto: grave un 58enne

L’incidente è avvenuto poco dopo le 14, quando una donna di 74 anni si stava immettendo sulla strada principale in direzione di Lüterswil. Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza dell’incrocio si è verificata una collisione laterale-frontale con una moto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.

A seguito dell’incidente, la strada principale e la Schönibergstrasse sono rimaste chiuse al traffico per circa tre ore.