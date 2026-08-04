SOLETTA
Auto contro moto: grave un 58enne
Ferite lievi, invece, per la conducente della vettura.
Polizia cantonale solettese
Fonte Polizia cantonale solettese
Auto contro moto: grave un 58enne
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Auto contro moto: grave un 58enne
Ferite lievi, invece, per la conducente della vettura.
Auto contro moto: grave un 58enne
Ferite lievi, invece, per la conducente della vettura.
GÄCHLIWIL - Uno scontro tra un'auto e una moto è finito con un ricovero in ospedale nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 agosto, a Gächliwil (canton Soletta).
Il motociclista, un 58enne, ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dalla Rega. Ferite lievi, invece, per la conducente dell’auto.
L’incidente è avvenuto poco dopo le 14, quando una donna di 74 anni si stava immettendo sulla strada principale in direzione di Lüterswil. Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza dell’incrocio si è verificata una collisione laterale-frontale con una moto che sopraggiungeva dalla direzione opposta.
A seguito dell’incidente, la strada principale e la Schönibergstrasse sono rimaste chiuse al traffico per circa tre ore.
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