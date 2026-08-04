Dalla National League alle startup: la nuova vita di Jonathan Sartori

Sono tanti i bei momenti...

«Dall'hockey porto con me tanti ricordi e insegnamenti che oggi mi tornano utili. In particolare, la mia vera scuola di vita è stata lavorare con Christian Wohlwend, un allenatore molto particolare dal quale ho appreso tantissimo. Era severo, ma nella vita servono anche queste figure per crescere e progredire. Mi ha trasmesso molto anche al di fuori del ghiaccio...».

In pista a fianco di mostri sacri dell'hockey...

«Ricordo che, durante una partitella di allenamento, chiesi a Nummelin se dovessi stare a destra o a sinistra e lui mi rispose: “Vai dove vuoi, mi adatto io”. Ho avuto l’occasione di giocare contro giocatori come Hischier, Fiala e Timo Meier...».