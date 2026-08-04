Auto con roulotte distrutta dalle fiamme

Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intero veicolo e la roulotte, che sono andati completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma auto e roulotte sono andate completamente distrutte.

A causa delle operazioni di spegnimento e sgombero, la strada del passo del Susten è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per circa due ore e mezza.