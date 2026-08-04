Auto con roulotte distrutta dalle fiamme
Incidente sulla strada del passo del Susten lunedì pomeriggio
WASSEN - Un incendio ha completamente distrutto un’auto con roulotte nel pomeriggio di lunedì 3 agosto sulla strada del passo del Susten, nel territorio di Wassen, nel Canton Uri.
Secondo quanto comunicato dalla polizia cantonale urana, intorno alle 16.30 il conducente di un veicolo con targhe bernesi, che trainava una roulotte anch’essa immatricolata a Berna, stava viaggiando in direzione del passo del Susten. Dopo il ponte Sustenbrüggli, nella zona di Rässegg, il mezzo si è fermato a un semaforo. In quel momento la passeggera ha notato un incendio svilupparsi nel passaruota anteriore destro.
Le fiamme si sono propagate rapidamente, avvolgendo l’intero veicolo e la roulotte, che sono andati completamente distrutti. Nessuna persona è rimasta ferita, ma auto e roulotte sono andate completamente distrutte.
A causa delle operazioni di spegnimento e sgombero, la strada del passo del Susten è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per circa due ore e mezza.